COLUMBUS — Brayden DeVito entered rarified air Tuesday.

Shelby’s sophomore quarterback was selected to the All-Ohio first team in Division IV. He is one of only three sophomores in the state to earn first-team accolades in Division IV.

DeVito led the Whippets (10-3) to a share of the Mid-Ohio Athletic Conference title and the third round of the Region 14 playoffs. He completed 191-of-297 passes for 3,556 yards and 30 touchdowns.

Issaiah Ramsey, DeVito’s favorite target the past two years and Shelby’s record-setting senior receiver, was selected to the second team. Ramsey, who became the first receiver in program history to top the 3,000-yard plateau, caught 77 passes for 1,554 yards and 12 touchdowns.

Shelby offensive lineman Eli Schwemley was a third-team pick. The 5-foot-10, 225-pound senior helped clear the way for the MOAC’s top-rushing attack. Shelby averaged a conference-leading 7.2 yards per carry during the regular season.

Galion had a trio of first-team All-Ohioans in offensive lineman Holden Hunter, defensive lineman Linkon Tyrrell and punter Landon Campbell. Tyrrell led the MOAC with 17 regular-season sacks. Campbell repeated as a first-team All-Ohio punter, averaging 42.2 yards per punt.

Galion running back Gabe Ivy and linebacker Carson Frankhouse were third-teamers. Both were honorable-mention selections last year. Ivy rushed for 1,188 yards during the regular season despite missing two weeks with an ankle injury. Frankhouse had a team-high 94 tackles.

Division IV All-Ohio

Offensive Players of the Year: D’Shawntae Jones, Cleveland Glenville; Poochie Snyder, Canton South

Defensive Player of the Year: Tayshawn Banks, Cincinnati Taft

Coach of the Year: Matt Dennison, Canton South

First-Team Offense

QB: Logan Lesch, Sandusky Perkins, 6-1, 195, sr.; Brayden DeVito, Shelby, 5-11, 165, so.; Morgan Smith, Millersburg West Holmes, 6-1, 180, jr.; Frankie Trinetti, Mentor Lake Catholic, 6-3, 185, jr.; Newton Hoops, Chillicothe Unioto, 6-1, 210, sr.; Poochie Snyder, Canton South, 6-0, 180, sr.; Beau Alazaus, Beloit West Branch, 6-6, 205, sr.: Armoud Seals, Cincinnati Taft, 6-0, 195, sr.

RB: Kentrell Rinehart, Columbus Bishop Ready, 6-1, 205, jr.; Cameron Jewell, Plain City Jonathan Alder, 6-0, 195, sr.; Dino Burk, St. Clairsville, 5-10, 170, jr.; D’Shawntae Jones, Cleveland Glenville, 5-10, 235, sr.; Antuan Gardner, Niles McKinley, 5-11, 195, sr.; Conner Satterfield, Canal Fulton Northwest, 6-2, 215, sr.; TJ Meeks, Springfield Shawnee, sr., 5-9, 180, sr.

WR/TE: Tyson Rodriguez, Wauseon, 5-11, 170, sr.; Isaac Hill, Steubenville, 6-3, 212, sr.; Kyle Maltarich, Millersburg West Holmes, 6-3, 180, sr.; Ace Peterlin, Mentor Lake Catholic, 5-10, 155, jr.; Damarion Witten, Cleveland Glenville, 6-4, 220, sr.; Preston Hopperton, Streetsboro, 5-10, 185, sr.; Tavon Castle, Canton South, 6-1, 180, sr.; Reno Roehm, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-8, 235, sr.; Aiden Bradshaw, Urbana, 6-4, 185, sr.

OL: Haiden Bollini, Sandusky Perkins, 6-1, 215, jr.; Holden Hunter, Galion, 6-3, 320, sr.; Andrew Heisler, Plain City Jonathan Alder, 6-4, 315, sr.; Fred Johnson Jr., Cleveland Glenville, 6-5, 300, sr.; Cole Davis, Thornville Sheridan, 6-1, 245, sr.; Breydon Webb, Urbana, 6-4, 275, sr.; Jake Noga, Kettering Alter, 6-0, 281, sr.; Jess Hauer, Cincinnati Wyoming, 6-3, 260, jr.; Dirk Konrad, Reading, 5-11, 250, sr.

K: Jon Hewitt, Eaton, 6-3, 174, soph.

First-Team Defense

DL: Linkon Tyrrell, Galion, 6-3, 195, sr.; Donovan Davis, Columbus Bishop Hartley, 6-1, 275, sr.; Jameil Hamm, Cleveland Glenville, 6-4, 235, jr.; Kareem Jennings, Cleveland Glenville, 6-3, 250, sr.; Drayden Pavey, Cincinnati Taft, 6-3, 290, jr.; Deuce Wiley, Cincinnati Wyoming, 6-2, 220, sr.

LB: Denim Cook, Columbus Bishop Hartley, 6-4, 230, jr.; Lynn Cline, Millersburg West Holmes, 5-11, 175, so.; Luke Joy, Mentor Lake Catholic, 5-10, 180, jr.; Cole Hines, Gallia Academy, 5-8, 180, sr.; Devin Braham, Struthers, 5-10, 185, jr.; Henry Reifschneider, Kettering Alter, 6-1, 210, sr.; Quaid Hauer, Cincinnati Wyoming, 6-2, 220, sr.

DB: Trey Rubinstein, Napoleon, 6-3, 185, jr.; Dawayne Galloway, Columbus Marion-Franklin, 6-1, 175, jr.; Brody Saccoccia, Steubenville, 5-10, 165, jr.; Bryce West, Cleveland Glenville, 6-0, 195, sr.; Timmy Phillips, Elyria Catholic, 6-1, 190, sr.; Tayshawn Banks, Cincinnati Taft, 6-1, 170, sr.; Jay’Quan Bostic, Cincinnati Taft, 6-3, 180, sr.; Michael Russ, Kettering Alter, 6-1, 195, sr.

P: Landon Campbell, Galion, 6-1, 210, sr.

Second-Team Offense

QB: Chase Ebert, Caledonia River Valley, 6-1, 195, jr.; Austin Cline, East Liverpool Beaver Local, 6-3, 215, sr.; Logan Niceswanger, McConnelsville Morgan, 6-0, 195, sr.; Tony Hall, Ashtabula Edgewood, 5-11, 190, sr.; Aaron Walters, Circleville Logan Elm, 6-0, 185, jr.; Caden Sheridan, Thornville Sheridan, 5-11, 200, sr.

RB: Taizuan Burns, Columbus East, 6-0, 165, jr.; Robert Lathon, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 210, so.; Grady Kinsey, Gnadenhutten Indian Valley, 5-9, 185, so.; Cole Fulton, Poland Seminary, 6-1, 205, sr.; Anthony Carter, Struthers, 6-0, 189, sr.; Boston Mulinix, Beloit West Branch, 5-8, 190, jr.; Logan Chesser, Clarksville Clinton-Massie, 6-0, 175, jr.

WR/TE: Braylon Collier, Sandusky Perkins, 6-2, 170, jr.; Issaiah Ramsey, Shelby, 6-3, 180, sr.; Kole Searl, McConnelsville Morgan, 6-2, 185, sr.; Jacob Ernst, Ashtabula Edgewood, 6-3, 165, sr.; Cross Nimmo, Mentor Lake Catholic, 6-6, 215, jr.; A.J. Winders, Thornville Sheridan, 6-1, 175, sr.; Hunter Shamblin, Gallia Academy, 5-11, 175, sr.; Joey Jackson, Beloit West Branch, 5-10, 160, jr.; Aaron McFarland, Cleves Taylor, 5-10, 165, so.

OL: Camden Rothe, St. Marys Memorial, 5-11, 190, jr.; Tylar Mix, Columbus Bishop Ready, 6-4, 330, sr.; Morgan Eastep, Millersburg West Holmes, 6-3, 260, jr.; Nathan Zappitelli, Mentor Lake Catholic, 6-4, 255, so.; Matthew Gary, Cleveland Glenville, 6-3, 305, sr.; Jordan Perkins, Chillicothe Unioto, 6-5, 230, sr.; Aiden Geer, Canton South, 5-8, 215, sr.; Chris Macioce, Niles McKinley, 6-4, 220, jr.; Elijah Groh, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 220, sr.

K: Jacob Wheeler, Newark Licking Valley, 6-1, 165, sr.

Second-Team Defense

DL: Elijah Williams-Dixon, Millersburg West Holmes, 6-4, 220, jr.; Tyler Pugh, Canton South, 6-0, 175, sr.; Demetrice Coates, Akron Buchtel, 6-1, 220, jr.; Ben Nash, Reading, 6-5, 235, sr.; Darian Dixon, Springfield Shawnee, 6-3, 240, sr.; Thomus Morgan, Springfield Shawnee, 6-1 210, sr.

LB: Austin Kovar, Wauseon, 6-1, 205, sr.; Tyson Waddle, Caledonia River Valley, 5-10, 200, jr.; Graydon Rollins, Elyria Catholic, 6-1, 210, sr.; Seth Enos, Ashtabula Edgewood, 5-10, 190, sr.; Devon Rader, Eaton, 6-0, 227, sr.; Dai’Vontay Young, Dayton Dunbar, 6-0, 195, sr.; Ty Clutter, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 170, jr.; Aaron Dowdell Jr., Cincinnati Taft, 6-0, 205, jr.

DB: Dennis Clark, Youngstown Cardinal Mooney, 6-1, 180, so.; Kolton Thomas, Gnadenhutten Indian Valley, 6-1, 180, sr.; Micquan Gravely, Cleveland Glenville, 5-11, 175, sr.; Logan Urban, Oberlin Firelands, 6-1, 175, sr.; Jason Dukes, Struthers, 5-11, 185, jr.; Jackson Gula, Streetsboro, 6-2, 180, jr.; Miles Theetge, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 185, sr.

P: Alex Grace, Cincinnati Indian Hill, 6-4, 190, sr.

Third-Team Offense

QB: Hayden Rodgers, Newark Licking Valley, 6-1, 185, sr.; Terry Black, Columbus Marion-Franklin, 6-2, 185, sr.; Parker Shonborn, Vinton County, 6-0, 180, sr.; Isaiah Petty, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-2, 195, sr.; Braden BoBo, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-9, 160, jr.

RB: Gabe Ivy, Galion, 5-9, 150, sr.; Tito Glass, Columbus Marion-Franklin, 6-3, 230, sr.; Kaynen Lindsay, Johnstown Monroe, 5-10, 165, sr.; Josh Styles, Mentor Lake Catholic, 5-10, 185, sr.; Ja’Marrion Banks, Warrensville Heights, 5-10, 190, jr.; Landon Thompson, Circleville Logan Elm, 5-10, 180, sr.; Jase Hurd, Waverly, 5-8, 185, sr.; Drexal McAmis, Mogadore Field, 6-4, 230, jr.; Devlan Daniel, Cincinnati Indian Hill, 6-0, 180, fr.

WR/TE: Keyan Shidone, Caledonia River Valley, 5-9, 160, sr.; Ryan Perry, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 185, sr.; Devin Ogle, Cambridge, 6-2, 195, sr.; Stephen Sims, Girard, 5-10, 170, jr.; Brayden Deem, Eaton, 5-11, 153, sr,; JaDynn Martin, Dayton Northridge, 6-4, 195, jr.; Max Mehlman, Batavia, 6-0, 180, jr.; Carson Young, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-11, 166, sr.

OL: Eli Schwemley, Shelby, 5-10, 225, sr.; Keegan Jacks, Hebron Lakewood, 6-1, 280, sr.; Jake Beatty, Columbus Bishop Hartley, 6-4, 260, so.; Perry Patrone, St. Clairsville, 5-10, 220, sr.; Javin Harper, Steubenville, 6-0, 285, sr.; Noah Angle, Oberlin Firelands, 6-3, 225, jr.; Jackson Smith, Elyria Catholic, 6-2, 260, sr.; Arthur Scott III, Streetsboro, 6-2, 280, so.; Robert Hayes, Cincinnati Indian Hill, 6-5, 280, jr.

K: Harley Forkins, Mentor Lake Catholic, 5-10, 158, jr.

Third-Team Defense

DL: Reagan Kaufman, Sandusky Perkins, 6-0, 190, jr.; Drew Wright, Duncan Falls Philo, 6-3, 215, sr.; Peyton Gorby, Steubenville, 6-1, 255, sr.; Trent Merrill, Elyria Catholic, 6-1, 210, so.; Chris Vanjo, Mentor Lake Catholic, 5-11, 225, sr.; Nick Bowser, Hubbard, 6-0, 285, sr.

LB: Carson Frankhouse, Galion, 5-10, 190, sr.; Ty Moore, Plain City Jonathan Alder, 6-3, 215, sr.; Luke Conaway, Newark Licking Valley, 6-0, 170, jr.; Brennan Stout, St. Clairsville, 5-10, 235, sr.; Deshair Caldwell, Warrensville Heights, 6-2, 180, sr.; Landen Karovic, Canton South, 5-11, 195, jr.; D’Onte Williams, Niles McKinley, 5-9, 178, jr.; Danny Nittoli, Poland Seminary, 6-1, 195, sr.

DB: Weston Sturzinger, Sandusky Perkins, 6-2, 175, jr.; Johann Boeckl, Plain City Jonathan Alder, 6-0, 185, sr.; Hunter Braat, Ashtabula Edgewood, 5-10, 150, sr.; Brady Engle, Elyria Catholic, 6-0, 170, jr.; Zyaire Lewis, Akron Buchtel, 5-7, 165, sr.; Heath Jones, Springfield Kenton Ridge, 6-0, 175, sr.; Isaac White, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-11, 171, sr.

P: Wesley Armstead, Zanesville Maysville, 5-10, 170, sr.

Honorable Mention

QB: Kaden Holman, Upper Sandusky, 6-3, 195, sr.; Will Donahoe, Urbana, 6-0, 185, sr.; Aydan Manning, Steubenville, 6-1, 165, sr.; Talon Preston, Duncan Falls Philo, 6-0, 170, jr.; Jacob Sealey, Vincent Warren, 5-10, 178, jr.

RB: Isaac Bunts, Sandusky Perkins, 5-9, 195, jr.; Sam Herold, Bryan, 5-11, 230, sr.; Zion McGee, Wintersville Indian Creek, 5-10, 190, jr.; Savier Faulks, Steubenville, 5-9, 175, sr.; Hudson Shamblin, Gallia Academy, 6-0, 185, sr.; Garrett Brown, Vinton County, 6-1, 215, sr.; Owen Ruff, Lancaster Fairfield Union, 6-1, 205, jr.; Andrew Potts, Greenfield McClain, 6-1, 220, sr.; Rocky Jones, Washington Court House, 5-8, 150, jr.

WR/TE: Brock Severs, East Liverpool Beaver Local, 6-0, 185, jr.; Cole Thoburn, St. Clairsville, 5-9, 150, sr.; Logan Zollars, Millersburg West Holmes, 6-0, 175, jr.; Camden Redd, Circleville Logan Elm, 6-5, 235, sr.; Tanner Pepper, Vincent Warren, 6-0, 182, so.; Kenyon Franklin, Gallipolis Gallia Academy, 6-1, 200, sr.; Blake Hoops, Chillicothe Unioto, 6-1, 200, jr.; Kody Swords, Waverly, 6-1, 175, jr.; Caden Cutright, Chillicothe Unioto, 5-10, 160, jr.; Mason Coffman, Washington Court House, 5-10, 175, sr.

OL: Jude Kusan, Columbus Bishop Ready, 6-2, 280, sr.; Matthew Lehman, Newark Licking Valley, 6-3, 270, sr.; Ben Rader, Johnstown-Monroe, 6-2, 300, jr.; Mathew Swisher, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, 225, sr.; Luke Hardy, Napoleon, 6-0, 265, sr.; Griffin Fogle, St. Clairsville, 6-4, 275, sr.; JR Adams, St. Clairsville, 6-4, 290, sr.; Ben Burgey, Steubenville, 6-1, 265, jr.; Steven Davis, Gallipolis Gallia Academy, 6-0, 190, sr.; Colton Eplin, Circleville Logan Elm, 6-1, 210, sr.; Ashton Allman, Vinton County, 6-2, 275, sr.; Gunnar George, Lancaster Fairfield Union, 6-2, 225, sr.; Nate Welsh, Waverly, 6-3, 240, sr.; Dean Baker, Ravenna, 6-0, 245, sr.; Chris Macioce, Niles McKinley, 6-4, 220, jr.; Caleb Sakara, Struthers, 5-9, 230, sr.

K: Noah Normington-Slay, Sandusky Perkins, 6-5, 195, sr.; Alex Pringle, Millersburg West Holmes, 6-0, 190, jr.; Lucas Hanes, Chillicothe Unioto, 6-0, 180, sr.; Garrett Tiller, Streetsboro, 5-9, 170, sr.

DL: Alex Boggs, Plain City Jonathan Alder, 6-2, 220, sr.; Anthony Kroninger, Plain City Jonathan Alder, 6-2, 195, jr.; Anthony Shields, Columbus East, 6-4, 212, sr.; Bo Tobin, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-11, 203, jr.; Henry Eggers, Napoleon, 6-1, 205, sr.; Logan Compton, St. Marys Memorial, 6-0, 235, sr.; Jaxon Burcher, Gnadenhutten Indian Valley, 6-1, 200, jr.; Santonio Brown, Steubenville, 6-3, 230, sr.; D’Shawn Kirby, East Liverpool, 6-4, 245, jr.; Will Nienhius, Mogadore Field, 6-4, 265, sr.; Will Desmond, Youngstown Mooney, 6-2, 210, sr.

LB: Conlon Dent, Columbus Bishop Ready, 6-0, 189, jr.; Treyton Mercer, Caledonia River Valley, 6-0, 200, sr.; Jay Zang, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 210, so.; Mike Young, Sandusky Perkins, 6-2, 190, jr.; Eli Riggs, Cincinnati Indian Hill, 6-3, 225, sr.; Brady Bumgardner, Springfield Shawnee, 6-3, 240, sr.; Quake Beatty, Gnadenhutten Indian Valley, 5-8, 150, sr.; Logan Wilhite, Zanesville Maysville, 5-10, 170, jr.; Kane Curran, East Liverpool Beaver Local, 5-10, 195, jr.; Trent Davis, East Liverpool, 6-0, 210, jr.; Justin Vergona, Wintersville Indian Creek, 5-8, 190, jr.; Elijah Mullins, Steubenville, 5-10, 175, sr.; Sabron Felton, Steubenville, 5-8, 145, sr.; Gus Warner, Millersburg West Holmes, 5-11, 190, sr.; Bryce Perkins, Circleville Logan Elm, 5-9, 180, jr.; Owen Hire, Vinton County, 6-2, 220, sr.; Kaden Penwell, Greenfield McClain, 6-0, 180, sr.; Cade Sponcil, Greenfield McClain, 6-0, 215, sr.; Quinton Hurd, Waverly, 6-3, 205, sr.; Shawn Griffey, Thornville Sheridan, 6-3, 220, jr.; Nick Love, Beloit West Branch, 5-10, 190, sr.; Elijah Williams, Akron Buchtel, 6-0, 185, sr.

DB: Marsean Bowles, Columbus East, 5-7, 130, jr.; Fidelis Imojah, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 185, jr.; Isaiah Mitchell, Hebron Lakewood, 5-10, 170, sr.; Joey Wooten, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 200, sr.; Lance Miller, Fostoria, 5-10, 185, so.; Seth Henning, Duncan Falls Philo, 5-8, 145, sr.; Mat Harper, Zanesville Maysville, 6-0, 170, jr.; Hunter Clark, Lancaster Fairfield Union, 5-11, 170, jr.; Justin Munyan, Thornville Sheridan, 6-1, 195, sr.; P: Ashton Crace, Chillicothe Unioto, 6-0, 170, sr.; Gavin Coffman, Washington Court House, 5-9, 145, jr.; J.P. Spray, Elyria Catholic, 5-11, 180, sr.; Jas Stefancin, Poland Seminary, 5-11, 165, jr.