MADISON TOWNSHIP — Madison High School has released its list of academic honorees for the second nine-week grading period.

All A’s

SENIORS

Alivia Ash, Isaiah Atwell, Joshua Atwell, Bayleigh Auflick, Layla Azmoun, Natalee Back, Hannah Ball, Olivia Barley, Tyler Batcheller, Madison (Maddy) Berry, Karsyn Blust, Paidge Butler, Colin Carroll, Brookelyn Coulter, Callie Cyrus, Jace Dravenstott, Bekah Duffner, Jacob Ford, Justin Gibson, Ethan Glasgo, Emalie Green, Degan Herr, Alisha Hill, Ameleah Kegley, Dalton Knipp, William Kepple, Kendyll Kershner, Kendall Kuhn, Destiny Lane, Peyton Mandusic, Lydia Markle, Ashley Markley, Kylie Martin, Grady McElvain, Aiden Mooneyham, Kara Nicol, Emily Nolan, Irelyn O’Connell, Kayla Putney, Kyleigh Reiter, Megan Reynolds, Ryan Rock, Ethan Ross, Shelbey Rush, Grayson Sasis, Michael Shenberger, Landon Simpson, Jordan Smith, Sara Smith, Brayden Spring, Damien Stapleton, Christopher (CJ) Steffey, Kyerstin Swigart, Isabelle Thoman, Haylee Vernon, Karlie Wilson.

JUNIORS

Aleigha Bebout, Emily Bogner, Emily Brandt, Chris Carnes, Gracie Dotson, Dryden Durbridge, Ryleigh Foley, Elijah Fox, Wyatt Geiger, Landon Goad, Zandra (Austin) Hammond, Ashley Herder, Ava Huff, Mason Jacobus, Olivia Kiley, Teddy Lane, Hannah Markley, Gage Masters, Emily Musgrove, Samantha Myers, Isaiah Ortiz-Martinez, Ian Parker, Sophia Parsons, Sydney Phillips, Nevaeh Rhein, Meghan Roberts, Alexa Rose, Madison Sackman, Faith Sevits, Trenton Speelman, Karis Vega, Angela Williams, Braylon Williams.

SOPHOMORES

Lilliana Allen, Madison Berry, Nathan Bittman, Natalie Brandt, Micah Clark, Preston Coffman, Morgan Cook, Courtney Cyrus, Evan Cyrus, Lillian DeLong, Timothy Ellis, Camryn Gowitzka, Aubrey Hendrickson, Aaron Hughes, Randy Jamieson, Kalayah Johnson, Kaylin Johnson, Amya Joplin, Drew Kepple, Izabela King, Campbell Kiser, Tauren Lindsey, Isabella Liviskie, Zachariah (Zach) Loretta, Christopher Lucas, Kavantray Marsh, Zoe McQuillen, Brayden Montgomery, Jada Neal, Jalycia Nelson, Andrew Parish, Olivia (Liv) Penrod, Raygen Reiter, Emma Reynolds, Jennah Richards, Nathan (Nate) Riggle, Zoey Robinson, Aryana Rogers, Lily Sanderfer, Elizabeth (Elle) Schwartz, Briana (Bri) Smith, Bryce Speelman, Grace Speelman, Esther Stanfield, Taylor Steffey, Morgan Steward, Kaylee Stone, Liam Stone, Kayzia Thornley, Bryce Tudor, Ariyah Tufts, Courtney (Cole) Viock, Audrey Ward, Jerry Wertz, Gracie Young.

FRESHMEN

Kylie Carroll, David Clayburn, Kinley Clow, Samantha Crist, Claire Durbridge, Trenton Ford, Kennedy Hofer, Chase Hunsinger, Kaiden Koch, Evan Larsen, Sophie Lowe, Christopher Manley, Malachi Marsh, Taylor McKown, JulieAnna Miller, Avery O’Brien, Isabel Rush, Emily Saunders, Brayden Seymour, Jaxson Shaffer, Emily Smith, Isabella Smith, Ariyah Tucker, Gaby Vega-Wieland, Lyla Walker, Baylee Yost.

Honor Roll

SENIORS

Donovan Adkins, Lybertee Askey, Leighaja Brown, Justin Chumbley, Hannah Clark, Jillian Conard, Chloe Delong, Jacob Dillon, Zachary Dodd, Alexis Easter, Chloe Ebeling, Brodin Flury, Lillian Forbes, Braylon Gardner, Matthew Geary, Danielle Golab, Anna Gretzinger, Michele Gretzinger, Arionne Hammock, McKayla Harvey, Carlie Holmes, Brevin Johnson, Zayne Kempt, Nicholas (Nick) Kindler, Morgan Ladd, Alivia Lee, Nevaeh Lewis, Andrew Liviskie, Keith Mascazine, Trinitey (Trin) Maurer, Evan McMillen, Paige Mitchell, Allie Moysi, Erica Muller, Lillian Neal, Jaden Pifher, Savanna Rachel, Kalea Ramsey, Katelynn Ransom, Alexis (Lexi) Reedy, Brayden Rogers, Austin Rush, Kaitlynn Slusher, Troy Smith, Marissa Stanley, Ariyah Stitzel, Kaden Stone, Harmoney Tatum, Ella Walker, Shane Wallrabenstein, Adeline Ward, Kierstynn Welch, Destinee Willison, Miles Wiseman, Megan Workman.

JUNIORS

Andreus (Khris) Adkins-Tolbert, Isabella Allen, Draven Anderson, Ava Armstrong, Chloe Babcock, Nikolas (Nik) Balg, Shyann Barnhart, Ethan Bibler, Matthew Biller, Aubrey Boliantz, Devin Bond, Robert Brown, Madison Crank, Paige Darling, Chloe Davis, Aaliyah Dombroff, Ariel Ellis, Kira Ewers, Lucas Garand, Alyssa Gray, Nikkyan Grimes-Pittenger, Carter Heimbuch, Alexander Hernandez, Logan Hoffman, Makenzie Jett, Brynn Kiley, Cameron Kuhn, Elijah Lewis, Veronica Mawer, Gavyne McDaniel, Rudy Moore, Calvin (Kane) Nelson, Brady O’Brien, Damon Parnell, Dakota Perseitz, Benjamin (Ben) Prater, Drake Ramey, Larissa Sarow, Bresendra Shaum, Ellieanna Shindeldecker, Faith Smith, Lillie Southerland, Rhea Stanfield, Emma Stankovich, Layni Stollings, Brianna Studer, Maggie Thomas, Owen Wigton, Wyatt Yarman, Lela Zehner.

SOPHOMORES

Bradley Baich, Payton Bartolomea, Megan Bays, Elizabeth (Libby) Bekeleski, Jordan Black, Cruz Boggs, Julianna Boliantz, Bryce Braden, Carter Branham, Haylynn Cherry, Elizabeth Chumbley, Aubrie Clark, Aubrey Conn, Caleigh Cook, Laykin Curry, Emily Daugherty, Sanaa Davis, Callel Davison-Valdry, Piper Donahue, Nathan Evans, Brianna Fidler, Ashley Gusta, Hayden Hatfield, Maci Hergatt, Alyson Hoak, Nathan Hoffman, Sabrina Hoffman, Brennan Johnson, Bradlee Kotterman, Analea Laferty, Laney Lewis, Jacob Lord, Nicholas Maglott, Jamelyn Mays, Deont’e McDaniel, Chloe McWhorter, Trevor Meadows, Owen Morrow, Bryce Muller, Camdyn Neal, Corey Otey, Sirena Plew, Johnny Smith, Katie Smith, Grady Spurlock, Jaxin Stancombe, Kinlei Stoltenberg, Anthony Studer, Lucas Swanger, Kya Swigart, Lillian Symsick, Jocelyn (Jae) Turner, Rudy Webel.

FRESHMEN

Alivia Adams, Gavin Baker, Zoie Ball, Ivory Balogh, Caden Bishop, Anna Blanton, Nazareah Briggs, Jaselle Clark, Destini Conrad, Isabella Conway, Thomas Cox, Gage Cyrus, Lucas Davidson, Gia DiPuccio-Resendiz, Landon Finley, Nicolas Gatten, Kaelynn Gerhart, Treyvin Glasser, Travis (TJ) Hicks, Santanna Hoffman, Heath Hout, Cambree Howe, Ashtyn Huffman, Brady Hutchison, Chloe Jeffers, Mac’kel Johnson-Kawczynski, Lola Kerrick, Layla Krizan, Caiden Lawhorn, Joshua Maglott, Hayden Mapes, Darius Marsh, William (Will) McClain, Abigail McGlasson, Jordan McWilliams, Aseem Mickouma, Aniyah Monica, Alexander Moore, Camden Moysi, Ashley Nikolaus, Amiah Noe, Aubrey Ohl, Kortney Petrik, Branson Porter, Ellie Powell, Corbin Rogers, Kassidy Sanders, Zackary Sanders Winters, Lena Sasis, Kylie Schaefer, Autumn Schroeder, Peyton Schulte, Zoei (Zee) Sealey, Colton Shaw, Lincoln Shepherd, Allie Shrader, Shiann Skeen, Cameron Smith, Trenton Smith, Keeli Stewart, Kristopher Sutton, Dorian Utt, Elias Uzunoff, Izabel (Izzy) Wamsley, Alaina Washington, Kyleigh Washington, Daniel Weightman, Kylee Werner, Emma Wilds, Evan Williams, Knight Wolfe.