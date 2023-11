OLIVESBURG — Crestview High School has released its list of academic honorees after the first grading period.

Freshmen

ALL A’s

Naomi Gearheart, Nathan Kaufman, Wyatt Love, Deryn Moore, Annabella Rall, Drew Ramsey, Hudson Stacy, Allison Volz, Kaylynn West

ALL A’s & B’s

Jess Ames, Gabriel Clark, Carlee Crider, Maren Cunningham, Alyvia Dean, Jeremy Esbenshade, Jayden Fisher, Kiley Gano, Jolena Kahl, Reese Keefer, Abigail Kelsey, Amber McKee, Carson Metcalf, Logan Moore, Hunter Pestalitz, Olivia Prosser, Bronson Rose, Theodore Rust, Ella Sanderson, Madeline Schneeg, Kaden Stutz, Maycee Tackett, Chloe Wetzel, Brayden Wheeler.

Sophomores

ALL A’s

Scarlett Allison, Kylee Gearheart, Karter Goon, Emmie Kemp, Victoria Kidney, Addyson Kline, Hannah LaGoy, Morgan Leid, Owen McKinney, Kloe Morrison, Chloe Ringler, Leah Smith, Makenzie Spoerr, Kaden Walter, Skyler Washburn, Mirabelle Welch, Audrey Wolford.

All A’s & B’s

Kandyce Abbott, Alina Durbin, Landon Fulk, Isaac Gaubatz, Liam Kuhn, Jeriel Martinez, Andrew Spoerr, Jenna Thomas, Jillian Weaver, Daniel Wells.

Juniors

ALL A’s

Tyler Aumend, Elyse Belcher, Raymond Buckland, Ty Callahan, Lily Cline, PJ Endicott, Mackenzie Hoover, Mia Humrichouser, Nadia Kingman, Jeremy Leber, Melani Lopez, Madyson Mack, Georgia McFarland, Samantha Metz, Everett Smith, Caleb Stricklin, Carson White.

ALL A’s & B’s

Tabitha Adkins, Cooper Brockway, Regan Brooky, Della Compton, Brandon Derr, Logan Friges, Isaiah Fussner, James Garbash, Nicholas Hawley, Abigail Hess, Brenna Johnson, Chloee Johnson, William Kinstle, Joseph Kososky, Alexandria Liles, Ashton Mauk, Mya McMillen, Andrew Mitchell, Mason Ponchel, Cole Ramsey, Paige Rogers, Ashley Smith, Erin Tackett, Aliya Watson, Jeb Workman.

Seniors

ALL A’s

Bioncia Baker, Baileigh Cordrey, Grayson Dinsmore, Sophia Durbin, Brennan Fulk, Audrey McPherran, Kaylee Morrison, Noah Montgomery, Braden Philpott, Jerek Ringler, Clete Rogers, Boston Roland, Cynthia Thomas, Matthew Volz, Samuel Wells.

ALL A’s & B’s

Savannah Bechtler, Dylan Bruner, Grayson Burgess, Riley Campo, Derrick Chacey, Caleb Cunningham, Kolton Eichelberger, Alivia Gallaway, Haliana Johnson, Brooklyn Heimberger, Braiden Horner, Daniel Hout, Nathan Hummel, Jessie Jones, Kieren McClenathan, Reed Poorman, Olivia Rush, Kylee Salser, Malachi Spoerr, Landon Walters, Emily Weaver.