MOUNT VERNON — Mount Vernon Nazarene University presents over 540 students with the achievement of being named to the Dean’s List for the Spring 2023 semester.

Students receive this designation by earning a grade point average of 3.5 or above. Of the 546 students named this year, 197 students earned a 4.0 GPA, with 349 students earning a GPA between 3.5 and 3.9. The following are those that made the list:

ADAMS COUNTY

Peebles — Emma Mason

Winchester — Ethan Campbell

ALLEN COUNTY

Elida — Michael Crouse, Maggie Little and Ryan Vetters

Lima — Delaney Brinkman, Allison Durst and Joseph Hurst

ASHLAND COUNTY

Ashland — Jonathon Langdon, Emily Ludwig and Hannah Miller

Loudonville — Matthew Brightbill, Garett Fry and Jacob Gessner

Perrysville — Ethan Ross

ASHTABULA COUNTY

Jefferson — Ally Durkovic

AUGLAIZE COUNTY

Minster — Johnathon Nixon

Wapakoneta — Britney Robb

BUTLER COUNTY

Hamilton — Emma Harville, Rylee Harville and Colton Turner

Liberty Township — Katlyn Davis, Emma Reuss, Claire Vogelmann and Robert Vogelmann

Middletown — Brynne Davis, Morgan Harden and Genesis Mena-Cruz

Ross — Jeremiah Archer

Trenton — Loren Burton and Mickela Day

CAROLL COUNTY

Carrollton — Rebecca Stoneman

CHAMPAIGN COUNTY

Woodstock — Bryce Bosworth

CLARK COUNTY

New Carlisle — Garret Gemmaka

South Vienna — Sara Augustus

Springfield — Seth Potts

CLERMONT COUNTY

Batavia — Abigail Roberts

Loveland — Samantha Weaver

CLINTON COUNTY

Blanchester — Abbey Faucett

Clarksville — Hailey Clayborn

New Vienna — Gracie Evanshine

COLUMBIANA COUNTY

East Liverpool — Morgan Delposen

Salem — Jessica Bock

COSHOCTON COUNTY

Coshocton — Kenzie Potter

Walhonding — Ashley Mast and Megan Peck

Warsaw — Macey Geog and Allison Prouty

CRAWFORD COUNTY

Bucyrus —Rosalyn Johnson, Melia Williamson and Nathan Wingert

Galion — Bailey Niedermier

New Washington — Rachael Brown

CUYAHOGA COUNTY

Bedford — Luke Mohnasky

Brecksville — Renee Bolon

Brook Park — Mikala Minerd

Cleveland — Edward Burcham

Parma — Zoe Schaum

DARKE COUNTY

Arcanum — Chloe Mae Peters

DEFIANCE COUNTY

Defiance — Connor Williams

DELAWARE COUNTY

Delaware — Cailey Bubis, Adison Chorey, Hope Clark, Evan Hobbs, Emma Klamanski, Kai Mays and Bryce Queary

Galena — Brooke Holloway and Ashleigh Westervelt

Lewis Center — Grace Chesser

Powell — Margaret Croop

Sunbury — Clay Brown, Chase Brown, John Grumney, Joshua Hageman, Abigail Larkin, Cameron Lozano and Evelyn Ranck

ERIE COUNTY

Castalia — Aubree Bailey and Logan Davis

Sandusky — Kimberly Comparette and Timothy Gray

FAIRFIELD COUNTY

Baltimore — Josiah Sidle and Anastacia Viau

Lancaster — Jesse Brunton, Kayley Brunton, Blaine Keener and Megan Thompson

Pickerington — Colin Maffett, Morgan Maffett and Cassidy Turner

Pleasantville — Sheridan Sullivan

Rushville — Jacqueline Miller

FRANKLIN COUNTY

Blacklick — Gabrielle Edwards and Kassandra Knecht

Canal Winchester — Micah Angel and Olivia Harris

Columbus — Brett Dillinger, Kiera Jones and Joseph Rose

Dublin — Julia Trotti

Gahanna — Jaxon Henthorn, Jenson Thompson, Mallery Thompson and Natalie Wade

Galloway — Milena Gerstein, Joseph Lopez and Taylor Nazeck

Grove City — Emily Burley, Olivia Castle, Sarah Cuckler, Allyson Schall and Colton Sisler

Hilliard — Rachel Argo, Natalie Argo, Addison Crace, Lydia Frankart, Will Meyers and Hong Sheng Wang

Lockbourne — Mallory Spangler

New Albany — Michael Hahn, Mayleea Hansen and Ellie Wolfe

Westerville — Hayden Moore

GALLIA COUNTY

Vinton — Haley Isaacs

GEAUGA COUNTY

Chardon — Ryleigh Robinson

GREENE COUNTY

Beavercreek — Chloe Hall

Bellbrook — Caitlin Erlandson

Cedarville — Trenton Koning

Fairborn — Teresa Clifton

Jamestown — Kayli Vipperman

GUERNSEY COUNTY

Byesville — Logan Fox

HARDIN COUNTY

Kenton — Aubrey Thrush

Larue — Abigail Penhorwood

Mount Victory — Rebecca Bash and Sarah Bash

Ridgeway — Isaiah Savage

HIGHLAND COUNTY

Greenfield — Andrew Batson

HOCKING COUNTY

Logan — Madison Turner

HOLMES COUNTY

Baltic — Kallie Regula

Big Prairie — Sarah Friedrich and Karley Halloran

Glenmont — Alexander Adams

Killbuck — Callie Cline

Lakeville — Hannah Goines and Katie Sprang

Millersburg — Brandon Barkman, Rachel Byler, Casey Kalman, Alyssa Lepard, Ryan O’Donnell, Zachary Wigton and Tony Yoder

HURON COUNTY

Norwalk — Brandon Ehrenberg

JACKSON COUNTY

Jackson — Callie Henry and Rayna Tackett

JEFFERSON COUNTY

Steubenville — Benjamin Reed

KNOX COUNTY

Centerburg — Hannah Crouse, Sarah Dickhof, Alexander Hayden, Kevin Kadrich, Kelby Perry, Taylor Scowden and Sidney Van Fossen

Danville — Alyssa Marshall, Jackson Mentzer, Erica Mullet, Camie Newbold and Rachel Wilson

Fredericktown — Alayna Aurand, Olivia Dugeon, Emily Feeney, Emily Grimm, Lily Huffstutler, Sydney Sansom, Kelly Sapp, Macy Thorne and Skyler Wiggand

Gambier — Zachary Ballenger

Howard — Sydney Biggs, Aidric Bocock, Starlena D’Agostino, Robyn Downs, Ellie Hagy, Laura Keith, Joshua Keith, Judah Keith, Bethany McClain, Ethan Rine, Treyton Stone, Gage Steinmetz, Joci Totten and Joanna Vanasse

Mount Vernon — Gloriana Adams, Nolan Belcher, Hunter Billman, Victoria Cook, Samantha Cook, Jaimie Davis, Catherine Dugan, Bryce Farrell, Emma Gahagan, Morgan Gibson, Abigail Harlow, Noah Humphrey, Hanna Humphrey, Cailyn Kennedy, Jacob Lafevor, Gina Lawhon, Jack MacKenzie, Tyler Machie, Macee Marcum, Cassidy Marquis, Kiera Mayer, Caleb McNichols, Emma McVay, Anna Neipling, Mollie Pentz, Micah Rex, Samuel Riffle, Brooklynn Rockwell, Caio Sabbadin, Spencer Smith, Brielle Strong, Lillian Stuller, Parker Suggs, Alyxandra Syrek, Hanah Valentine, Kristy Vargo, Annikah White, Karlee Whitesell, Chelsey Wiles, Brycen Wood, Daniel Daly

LAKE COUNTY

Mentor — Kaitlyn Bals and Samuel Hershey

Painesville — Kaden Tinner

Willowick — Melanie Wayts

Wycliffe — Henry Shobert

LAWRENCE COUNTY

Ironton — Jacob Sloan

LICKING COUNTY

Alexandria — Noah Tucker

Etna — Emma Strausbaugh

Granville — Lydia Bolden, Tyler Dickerson, Andrew Pfau and Brody Swisher

Heath — Lucas Harbaugh

Hebron — Adrianna Huff

Johnstown — Rachael Hobbs, MacKenzie Holder, Krista Jenkins, Zachary Jenneu, Alexander Jenney, Michaela Leonard, Courtney McCoy, Noami Painter and McKenzie Thomas

Newark — Joshua Dillon, Dylan Elliot, Bruce Fender, Cassidy Fouty, Sarah Hill, Riley Jarrett, Emma Keyse, Kelly McDonough, Morgan Mills, Jean Moore, Sarah Sanders, Ellie Tritt and Jonathan Winningham

Pataskala — Sommer Branham, Hannah Edmonds and Chayse Topy

St Louisville — Kristen Lewis

Utica — Avan Dunn, Matthew Holtz, Brookelyn Holtz, Rebekah Kalas, Hunter Keller and Brittany Miller

LOGAN COUNTY

Lakeview — Reid Vance

West Liberty — Lance Baldwin and Andrew Hardwick

LUCAS COUNTY

Maumee — Maxwell Donawa

Sylvania — Scott Warton

MADISON COUNTY

Fairfield Township — Lilyann Ward

London — Logan Grantz

Mount Sterling — Madeline Kitchen, Tyler Shipley and Marcus Whaley

Plain City — Erica Beachy

MAHONING COUNTY

Poland — Alexis Eaton, Paige Ogden and Abigail Snyder

MARION COUNTY

Caledonia — Hanna McClenathan

Marion — Riley brown, Samantha Edler, Malia Horton, Hannah Logan and Benjamin Mayse

MEDINA COUNTY

Seville — Hannah Keiper

Wadsworth — Avery Cornelius and Abigail Hershberger

MEIGS COUNTY

Racine — Matthew Jackson

MERCER COUNTY

Celina — Grant Wagner

MIAMI COUNTY

Ludlow Falls — Hannah Fugate

Troy — Hannah Schaffnit

MONTGOMERY COUNTY

Dayton — Kara Jenkins

Englewood — Raelyn Barrett

Huber Heights — Kayla Nelson

Kettering — Aline Butoto

MORROW COUNTY

Cardington — Emily Driver, Allee Dutt, Elizabeth Long and Bryce Rinehart

Marengo — Paige Hicks, Bailey Remmert and Isabella Yoder

Mount Gilead — Julia Kanagy, Gavin Mattix, Lauryn Smith, Micah Tuggle and Leah White

MUSKINGUM COUNTY

Dresden — Molly Shupert

Frazeysburg — Ashley Goehring

Norwich — Bryer Shipley

Zanesville — Natasha Goins

NOBLE COUNTY

Caldwell — Chloe McAuley

OTTAWA COUNTY

Elmore — Claire Rothert

PERRY COUNTY

Crooksville — Gracelyn Frame

New Straitsville — Megan Danison

Thornville — Brooke Hurst

PICKAWAY COUNTY

Circleville — Aidan Hamilton

Orient — David Dailey and Megan Jenngins

PORTAGE COUNTY

Atwater — Emma More

Mantua — Rebecca Moon

Mogadore — Destiny Fullerton

Streetsboro — Madeline Critzer

RICHLAND COUNTY

Belville — Emily Conrad, Anna Dudgeon, Sarah Keininger, Katelyn Knoblock, Annika Labaki, Olivia Markley, Reagan Marshall and Halen Sansom

Butler — Caleb Dettmer, Addeline Haring, Pierson Schulling and Sadie Woodward-Page

Lexington — Jared Mount and Claire Vallance

Mansfield — Ethan Byrom, Travis Cadle, Madison Clapp, Kylie Diehl, Jocelyn Dombirer, Hannah Hershner, Andrew Holmes, Pheobe Hupp, Addison Karger, Sara Marhefka, Noelle Morris, Zayanna Ntia, Zoe Ntia, Clay Reynolds and Julia Wilson

Ontario — Teyron Cantey

Shelby — Raegan Gumey, Mason Hendrickson, Suzie Huston, Allen Jacobson, Jackson Moody and Samuel Swanger

ROSS COUNTY

Chillicothe — Emily Hannah, Emily Howie, Cruz McFadden and Avery Miller

SANDUSKY COUNTY

Fremont — Richard Geyer

SCIOTO COUNTY

South Webster — Kassidy Maloney

Wheelersburg — Elizabeth Heimbach

STARK COUNTY

Alliance — Julianna Gumm

Canton — Brooklyn Krum, Christian Shaklee and Ashley Stumperth

Hartville — Marissa Kunes and Faith West

Louisville — Christian Graber and Kaycee Ollis

Massillon — Nadia Hoffman, Rylee Pireu and Meghan Sommers

North Canton — Maggie Coe, Ellyn Coe, Angela Roshak and Emily Walker

SUMMIT COUNTY

Akron — Maria Dobson

Stow — Alexis Gray and Tressa Hindenlang

TRUMBULL COUNTY

Niles — Amanda Agler

TUSCARAWAS COUNTY

Bolivar — Ashely Merrick, Kylie Rohr and Samantha Shaklee

Dover — Garrett Bradley, Marhin Chismar, Logan Kazelman and Kade Ruegsegger

Dundee — Lindsey Mast and Kody Miller

Mineral City — Austin Kohler

New Philadelphia — Kyler Finnicum, Ezekiel VanArsdalen, Abigail Almodovar and Gabrielle Anzalone

Sugarcreek — Brianna Rider, Bethany Rider and Emma Warkall

UNION COUNTY

Irwin — Alissa Miller

Marysville — Benjamin Alexander, Macoy Green, Spencer Mills, Leah Potter, Madison Powers, Elizabeth Sharrock, Diego Shaw, Megan Vollrath and Ryan Walters

Milford Center — April Ward

Richwood — Sarah Chadwick and Savannah Sparks

VAN WERT COUNTY

Convoy — Cameron Ceams

WARREN COUNTY

Lebanon — Dallas Stone

Maineville — Alexis Hoffman

Mason — Nina Davis

Morrow — Lucy Beaulieu and Abbey Niemesh

Oregonia — Lindsey Amberger

Springboro — Nathan McCloud

Waynesville — Grant Ford

WAYNE COUNTY

Apple Creek — Maggie Coblentz and Mallory Shoup

Burbank — Macyn Siegenthaler

Creston — Jacob Hanzie

Dalton — Evan Hodkinson, Ty Hutson and Isaac Ramseyer

Doylestown — Morgan Ankenman

Marshallville — Elizabeth Hartzler

Orrville — Megan Tschiegg

Rittman — Erica Gasser

Shreve — Clayton Zimmerly

West Salem — Kaitlyn Clifford

Wooster — Emily Allison, Ella Buzzard, Audrey Cochran, Matthew Falkenberg, Mackenzie Hancock, Melissa Herrera, Sydney Sherrieb and Molly Snyder

WYANDOT COUNTY

Carey — Bailey Plott

OUTSIDE OHIO

CALIFORNIA

Cerritos — Amber Hancock

San Diego — Luke Modesto

FLORIDA

Bradenton — Rachel Hambrick

New Smyrna Beach — Keaton Mossman

Palmetto — Tiago DeJesus and Alexandre DeJesus

Parrish — Brady Misencik

Stuart — Jerhett Morehouse

GEORGIA

Acworth — Carrie Davis

HAWAII

Mililani — Cole Custodio and Jaelyn Tang

ILLINOIS

Bartlett — Emily Ryan

Casey — Alyssa Hancock

Elgin — Daniel Skrzypchak

Milford — Alivia Schmink and Caitlyn Stimson

Oreana — Lauren Jones

Pittsfield — Madison Snider

Quincy — Mallory Conrad

INDIANA

Bedford — MacKenzie Carter

Brownstown — Reagan Nuss

North Vernon — Josh Petit and Joel Petit

Valparaiso — Isaac Bowser and Nathan Parker

KENTUCKY

Campbellsville — Jonathan Young

Edgewood — Madelyn Lawson

Lawrenceburg — Matthew Quire

Louisville — Noah Hill

MARYLAND

Bel Air — Natalie Miller

Chester — Blaine Hergenrother

Easton — Caden Massey

Ellicott City — Kelsey Cyr

Mount Airy — Molly Kichline

Severn — Isaac Curtis and Connor McCoy

MICHIGAN

Fowler — Carter Pline

Manitou Beach — Brookstyn Black

MISSOURI

Waynesville— Lexi Gammello

MISSISSIPPI

Biloxi — Cameron Debord

NEW HAMPSHIRE

Merrimack — Ashley Farrar