COLUMBUS — Dane Nauman put a big red bow on his historic high school football career.

Highland’s record-setting running back, Nauman was selected to the Ohio Prep Sportswriters Association All-Ohio first team when the Division V and Division VI teams were announced Tuesday afternoon.

Nauman will graduate in the spring as one of the most decorated running backs in state history.

He was a Division IV first-team All-Ohioan as a sophomore in 2021 and was selected the state’s Division V Offensive Player of the Year last fall. Unofficially, his 7,317 career rushing yards rank 13th in state history.

A powerful 6-foot, 215-pound senior, Nauman rushed for 1,644 yards and 19 touchdowns, leading the Fighting Scots to the second round of the Division V playoffs. Highland qualified as a No. 12 seed in Region 18 and upset No. 5 Liberty-Benton on the road in the first round.

Two of Nauman’s Highland teammates, Ladon Hayes and Kaden Reichenbach, were also recognized as All-Ohioans.

Hayes was a second-team pick at linebacker after recording 88 tackles during the regular season. Reichenbach was an honorable-mention selection as a receiver. Reichenbach caught 34 passes for 842 yards and eight TDs in the regular season.

Fredericktown’s Cameron Koelbl was a third-team pick as an offensive lineman. Koelbl helped the Freddies reach the Region 18 playoffs.

Centerburg’s Jesse Rings was a third-team pick as a defensive back. The 5-foot-10, 165-pound senior ranked among the Knox Morrow Athletic Conference leaders with five interceptions.

Division V All-Ohio

Offensive Players of the Year: Rashid SeSay, Zanesville West Muskingum; Caden Henson, Germantown Valley View

Defensive Player of the Year: Keegan Sell, Garrettsville Garfield

Coaches of the Year: Bob Gecewich, Perry; Ben Johnson, Waynesville

First-Team Offense

QB: Brayden Bayles, Heath, 6-0, 180, sr.; Mason Mood, Findlay Liberty-Benton, 5-11, 175, sr.; Casey Carpenter, Barnesville, 5-10, 180, jr.; Nick Petro, Magnolia Sandy Valley, 6-3, 185 sr.; Walter Moses, Perry, 6-4, 185, jr.; Peyton Jackson, Proctorville Fairland, 5-11, 180, sr.; Eric Geddes, Garrettsville Garfield, 6-2, 200, sr.; Caden Henson, Germantown Valley View, 6-3, 180, sr.

RB: Dane Nauman, Marengo Highland, 6-0, 215, sr.; Colton Kruse, Liberty Center, 6-0, 185, sr.; Rashid SeSay, Zanesville West Muskingum, 5-11, 190, sr.; Jayden Studio, Perry, 6-0, 201, sr.; Blake Ewert, Canfield South Range, 5-11, 180, sr.; Jayel Harris, Cincinnati Purcell Marian, 6-0, 185, jr.; Kory Davis, Brookville, 6-0, 180, sr.

WR/TE: Jaqui Hayward, Oak Harbor, 5-10, 170, sr.; Seth Elchert, Findlay Liberty-Benton, 6-3, 185, soph.; AJ Harlamert, Coldwater, 5-10, 160, sr.; Luke Sivon, Perry, 6-1, 187, jr.; Shaun Terry, Ironton, 5-10, 175, jr.; Connor Berrey, Waynesville, 5-11, 175, sr.

OL: Brady Henry, Marion Pleasant, 6-3, 260, jr.; Landon Bockelman, Liberty Center, 6-3, 265, sr.; Chuck Thomas, Perry, 6-2, 209, jr.; Anthony Zagrocki, Perry, 6-2, 197, jr.; Noah Patterson, Ironton, 6-3, 285, sr.; Gus Valentine, Canfield South Range, 6-1, 255, sr.; Jon Wiczen, Garrettsville Garfield, 6-3, 280, sr.; Kage Girek, Germantown Valley View, 6-1, 290, sr.; Aaron Scott, Cincinnati Purcell Marian, 6-3, 270, sr.

K: Cameron Manner, Huron, 6-0, 160, jr.

First-Team Defense

DL: Ryne Whitt, Columbus Academy, 6-2, 210, sr.;Slade McClaskey, Baltimore Liberty Union, 6-4, 250, sr.; Jake Ridener, Oak Harbor, 6-0, 210, jr.; Chapin Greer, Magnolia Sandy Valley, 6-1, 175, sr.; Marshall Meade, Barnesville, 6-1, 215, jr.; Matt Wilkerson, Waynesville, 6-4, 250, sr.; Levi Smiley, Cincinnati Purcell Marian, 6-4, 225, sr.

LB: Dezmond Porter, Canal Winchester Harvest Prep, 6-1, 220, so.; Marchello Cox, Canal Winchester Harvest Prep, 5-11, 205, sr.; Cody Depweg, Coldwater, 6-2, 220, jr.; Hines Ford, Barnesville, 5-8, 160, so.; Ayden Cruz, Lorain Clearview, 6-2, 185, sr.; Owen McKoon, Perry, 6-0, 193, jr.; Jake Darling, Wheelersburg, 5-9, 185, sr.; Keegan Sell, Garrettsville Garfield, 6-0, 210, sr.; Bryce Reed, Germantown Valley View, 6-0, 190, sr.

DB: Caleb Anthony, Columbus Africentric, 5-8, 165, so.; Marcus Medina, Milan Edison, 5-10, 175, sr.; Mason Welsch, Coldwater, 6-2, 185, jr.; Cam McAfee, Cadiz Harrison Central, 5-9, 165, jr.; Miles Miller, Burton Berkshire, 5-10, 160, sr.; Dylan Smith, Creston Norwayne, 6-0, 170, jr.; Jayonn Saunders, Cincinnati Purcell Marian, 6-0, 170, jr.; Garrett Lundy, Waynesville, 5-7, 155, jr.; Micah Valenti, Germantown Valley View, 6-1, 190, sr.

P: Connor Yeager, Batavia Clermont Northeastern, 6-4, 200, jr.

Second-Team Offense

QB: Owen Lowry, Marion Pleasant, 6-1, 185, jr.; Baylen Blockberger, Coldwater, 6-1, 165, jr.; Carson Colucci, Brewster Fairless, 6-2, 165, sr.; Alex Amburgy, Waynesville, 6-1, 175, jr.; Peter Breidenbach, Cincinnati Madeira, 6-0, 195, sr.

RB: Connor Corbett, Heath, 5-7, 180, jr.; Greyson Thomas, Columbus Academy, 6-1, 210, sr.; Jack Hurst, Archbold, 5-11, 205, sr.; Taison Starr, Barnesville, 5-10, 170, sr.; Ethan Lorenzana, Lorain Clearview, 5-10, 195, sr.; Creed Warren, Wheelersburg, 5-9, 160, sr.; Nate Blasiole, Mantua Crestwood, 5-8, 190, jr; Blake Lawson, Carlisle, 6-0, 156, jr.

WR/TE: Jacob Corwin, Worthington Christian, 5-10, 175, jr.; Gavin Chinn, Utica, 6-0, 160, sr.; Cam Robinson, Willard, 6-1, 180, sr.; Parker Hutton, Cadiz Harrison Central, 5-11, 190, sr.; Brayden Richards, Perry, 6-0, 185, sr.; Jeffery Bishop, Portsmouth West, 5-11, 185, sr.

OL: Mason Siegel, Archbold, 6-0, 245, sr.; Carson Smith, Milan Edison, 5-9, 195, sr.; Hank Johnson, Barnesville, 5-10, 190, sr.; Mike Farley, Zanesville West Muskingum, 6-2, 280, sr.; Lucas Thomas, Cadiz Harrison Central, 6-5, 230, sr.; Aidan McLaughlin, Sheffield Brookside, 6-2, 220, sr.; Kade Woods, Portsmouth West, 6-1, 260, jr.; Jon Brillhart, Waynesville, 6-4, 255, sr.

K: Christian Trudec, Chagrin Falls, 6-5, 165, jr.

Second-Team Defense

DL: Elijah Lambert, Canal Winchester Harvest Prep, 6-0, 195, sr.; Daylen McIntyre, Heath, 5-10, 166, sr.; Dylan Cooperider, Utica, 6-1, 300, sr.; Jake Elchert, Findlay LIberty-Benton, 6-1, 190, sr.; Duncan Scott, Chagrin Falls, 6-2, 215, sr.; Kamron Aquisto, Canfield South Range, 6-0, 190, sr.; Desmond Davis, Cincinnati James N. Gamble Montessori, 6-4, 250, sr.; Aiden Layne, Ironton, 6-1, 240, Jr.

LB: Mekhi Johnson, Columbus Africentric, 6-2, 190, sr; Brady Birkemeier, Findlay Liberty-Benton, 6-2, 185, sr.; Trenton Kruse, Liberty Center, 6-0, 185, sr.; Ty Covill, Conneaut, 5-10, 175, sr.; Dillon Morlock, Creston Norwayne, 6-3, 225, sr.; Landen Malara, Germantown Valley View, 6-2, 210, sr.; Ladon Hayes, Marengo Highland, 6-1, 228, sr.; Finn Warden, Cincinnati Mariemont, 5-10, 175, jr.; Nolan Darnell, Bethel-Tate, 5-10, 190, sr.

DB: Chris Brown, Canal Winchester Harvest Prep, 6-1, 175, sr.; Mike Lalonde, Oak Harbor, 5-9, 160, jr.; Lukas Gilland, Magnolia Sandy Valley, 6-1, 165, jr.; Antwone Johns, Coshocton, 6-0, 195, sr.; Grady Whitacre, LaGrange Keystone, 6-0, 180, jr.; MarTez Pinkney, Beachwood, 5-11, 210, sr.; Keegan Mehr, Brookville, 6-0, 170, sr.

P: Carter Skaggs, Richwood North Union, 6-3, 174, sr.

Third-Team Offense

QB: Aiden Brunkhorst, Genoa, 6-3, 190, sr.; Cy Christensen, Lorain Clearview, 6-0, 160, so.; Bryce Sipple, Blanchester, 6-1, 190, sr.

RB: Aidan Antry, Genoa, 6-0, 180, sr.; Caiden Maize, Pemberville Eastwood, 5-10, 165, sr.; Mykel Quito, Cadiz Harrison Central, 6-2, 225, jr.; Wyatt Payne, Conneaut, 5-8, 165, sr.; Blake Phillips, Zane Trace, 5-9, 205, sr.; Aaron Mills, Casstown Miami East, 5-9, 155, jr.

WR/TE: Beau Harkelroad, Huron, 5-11, 160, sr.; Malcolm Lane, Lorain Clearview, 5-9, 145, sr.; Brycen Hunt, Proctorville Fairland, 6-1, 170, sr.; Dwayne Moody, Youngstown Liberty, 5-10, 155, sr.; Isaac Blankenship, Camden Preble Shawnee, 6-2, 165, jr.; Troy Harris, Bethel-Tate, 5-10, 160, so.

OL: Ezecheil Teshome, Canal Winchester Harvest Prep, 6-1, 240, jr.; Cameron Koelbl, Fredericktown, 5-10, 265, sr.; Nick Tiberi, Columbus Academy, 5-10, 200, sr.; Scott Smith, Oak Harbor, 5-9, 215, sr.; Caleb Gittus, Genoa, 6-4, 250, sr.; Ian Sibbersen, Pemberville Eastwood, 6-0, 260, sr.; Greg O’Hern, Lorain Clearview, 5-11, 190, sr.; J.J. Hoeffel, Cincinnati Madeira, 6-2, 260, sr.; Xavier Stacy, Brookville, 5-11, 230, jr.

K: Kaleb Wayt, Orrville, 6-0, 165, jr.; Drew Bishko, Wooster Triway, 6-2, 180, sr.

Third-Team Defense

DL: Talil Spikes, Columbus Africentric, 6-2, 250, jr.; Sam Mentzer, Marion Pleasant, 5-10, 180, jr.; Joey Simpson, Richmond Edison, 5-11, 255, sr.; Jason Brent, Burton Berkshire, 5-11, 224, jr.; Spencer Brower, Zane Trace, 6-1, 220, sr.; Gio Moore, Brewster Fairless, 6-3, 200, sr.; Lawson Wade, Cincinnati Mariemont, 6-2, 285, sr.

LB: Cy Finnen, Milan Edison, 5-10, 185, jr.; Denver Stewart, Genoa, 6-2, 185, sr.; Donni Hartley, Huron, 6-3, 200, sr.; Aiden Sparger, West Lafayette Ridgewood, 5-10, 160, jr.; Cole Pittman, Richmond Edison, 6-0, 165, jr.; Kade Stivason, LaGrange Keystone, 6-0, 185, sr.; Zane Brownfield, Piketon, 5-8, 180, sr.; Dawaun Moody, Youngstown Liberty, fr.; Luke Belcher, Wooster Triway, 6-0, 200, sr.

DB: Jesse Rings, Centerburg, 5-10, 165, sr.; Gabe Davis-Ray, Columbus Academy, 6-0, 160, soph.; Nolan Draper, Richwood North Union, 5-11, 172, sr.; Landen Kruse, Liberty Center, 6-0, 165, sr.; Vince Tomasic, Perry, 6-0, 160, jr.; Ben Montgomery, Sheffield Brookside, 5-11, 185, sr.; Will Rapp, Bethel-Tate, 5-9, 165, sr.; Burke Lillard, Lewistown Indian Lake, 5-10, 160, sr.

P: Conner Kane, Lorain Clearview, 5-10, 155, sr.

Honorable Mention

QB: Kadyn Donnell, Pemberville Eastwood, 6-1, 180, jr.; Cade Brenner, Archbold, 6-2, 160, sr.; JD Henderson, Richmond Edison, 5-10, 145, so.; Jake Anton, Zanesville West Muskingum, 6-2, 170, jr.; Bryce Wickline, Williamsport Westfall, 6-0, 185, sr.; Griffin Cleland, Pomeroy Meigs, 5-9, 170, sr.; Bailey Thacker, Ironton, 6-3, 210, sr.; Tristan Toy, Canfield South Range, 5-10, 165, jr.; Sawyer Hamsher, Orrville, 5-10, 165, sr.

RB: Dalton Witter, Oak Harbor, 6-0, 210, sr.; Lucas Dominique, Archbold, 5-11, 175, sr.; Israel Rice, Coshocton, 6-1, 195, sr.; Riley Woodie, Coshocton, 6-1, 205, sr.; Dyllan Austin, West Lafayette Ridgewood, 6-1, 190, sr.; Brody Perzanowski, Belmont Union Local, 5-9, 170, fr.; Zayne Williams, Ironton, 5-9, 200, so.; Blaine Freeman, South Point, 5-9, 190, Jr.; Camron Shockley, Chesapeake, 5-7, 145, sr.; Jeffrey Pica, Minford, 5-9, 210, sr.; Chase Heiland, Portsmouth, 5-9, 183, jr.; Mason Parker, Portsmouth West, 5-11, 192, jr.; Deacon Sommer, Garrettsville Garfield, 5-8, 155, sr.; Andrew Brown, Cortland Lakeview, 5-10, 155, sr.

WR/TE: Kaden Reichenbach, Marengo Highland, 6-4, 175, jr.; Aidan Hopewell, Cincinnati Madeira, 6-0, 170, jr.; Blake Simon, Milan Edison, 5-10,175, sr.; Jason “Duker” Castello, Barnesville, 5-9, 160, sr.; Deacon Rawson, Richmond Edison, 6-1, 180, sr.; Nick Norman, Byesville Meadowbrook, 5-11, 170, jr. ; Aaden Dunn, Zane Trace, 5-10, 170, Jr.; Trent Walters, Williamsport Westfall, 5-8, 155, sr.; Braden Schreck, Ironton, 6-2, 185, jr.; Brayden Hanshaw, South Point, 6-2, 175, jr.; Brent McGuire, Piketon, 6-3, 180, sr.; Jerek Braglin, New Lexington, 6-3, 165, sr.; Devon Lattimore, Wheelersburg, 6-1, 155, sr.; Eli Wilburn, South Point, 5-10, 160, sr.; Leo Grandizio, Garrettsville Garfield, 5-10, 160, sr.; Greg Smiley, Orrville, 5-9, 195, sr.

OL: Rylan Keever, Richwood North Union, 6-1, 249, sr.; Kyler Fuller, West Milton Milton-Union, 6-3, 265, sr.; Seth Navarre, Liberty Center, 6-3, 235, sr.; Cale Wenning, Coldwater, 6-0, 260, sr.; Braden Butler, Barnesville, 6-0, 270, jr.; Cam Stanton, West Lafayette Ridgewood, 6-1, 235, sr.; Ellzye Smith, Coshocton, 5-8, 230, sr.; Johnny Sabinski, Union Local, 6-1, 270, sr.; Andrew Neary, Magnolia Sandy Valley, 6-2, 275, sr.; Zayden Yeagle, Byesville Meadowbrook, 5-11, 200, sr. ; J.T. Jenkins, Zane Trace, 6-2, 275, sr.; Gabe Lamerson, Piketon, 6-3, 270, sr.; Leo Poxes, Portsmouth, 6-0, 280, sr.; Cole Estep, Wheelersburg, 6-5, 255, sr.; Nathaniel Troup, Creston Norwayne, 6-1, 245, sr.; Ivan Trent, Garrettsville Garfield, 6-3, 220, jr.; Sam Balest, Cortland Lakeview, 6-2, 280, sr.; Devin Isaac, Norwood, 5-10, 175, sr.

K: Sumner Shroyer, Cincinnati Summit Country Day, 5-9, 149. sr.; Noah Harr, Pemberville Eastwood, 6-2, 180, sr.; Evan Lough, Barnesville, 6-2, 170, jr.; Silas Kuhn, Zanesville West Muskingum, 5-7, 115, so.; Zach Roth, Portsmouth, 5-10, 168, sr.; Jack Holbrook, Portsmouth West, 5-9, 175, sr.; Connor Estep, Wheelersburg, 5-11, 160, sr.

DL: Josiah Longo, Lorain Clearview, 5-9, 165, jr.; Drew Smith, Perry, 5-5, 160, jr.; Gavin Henry, Jamestown Greeneview, 6-1, 200, jr.; Wyat Ripke, Archbold, 6-5, 248, sr.; Paul Lautzenheiser, Pemberville Eastwood, 6-2, 195, jr.; Zander Zeiter, Liberty Center, 6-0, 215, jr.; Lane Waggonner, Richmond Edison, 6-0, 165, sr.; Landen Thomas, Cadiz Harrison Central, 6-3, 250, jr.; Colin Thornton, Zanesville West Muskingum, 5-8, 240, sr.; Blake Kirk, Barnesville, 5-10, 250, sr.; Logan Sesser, West Lafayette Ridgewood, 6-1, 265, jr.; Jack Wright, New Lexington, 6-0, 200, sr.; Cole Windsor, Portsmouth West, 5-9, 180, sr.; Cody Risner, Wheelersburg, 6-4, 205, sr.; Ashton Brummage, Smithville, 5-11, 265, sr.

LB: Conner Smith, Marion Pleasant, 6-1, 200, sr.; Devin Isaac, Norwood, 5-10, 175, sr.; Cooper Payton, Jamestown Greeneview, 5-8, 185, jr.; Carter Winland, Zanesville West Muskingum, 5-8, 200, jr.; Jack Murphy, Magnolia Sandy Valley, 5-11, 160, jr.; Noah Farley, Byesville Meadowbrook, 6-0, 155, sr.; Aris Pittman, Ironton, 6-2, 190, sr.; Quentin Cremeans, Proctorville Fairland, 6-1, 215, jr.; Ryan Dixon, Proctorville Fairland, 6-1, 225, sr.; Carter Runyon, McDermott Northwest, 6-4, 185, jr.; Noah Livingston, Portsmouth, 6-2, 200, sr.; Luke Starkey, Canfield South Range, 5-11, 195, jr.; Aidan Dominguez, Canfield South Range, 6-1, 195, jr.

DB: Chase Miller, Archbold, 6-0, 180 sr.; Anthony Gomez, Northwood, 5-10, 160, jr.; Cam Kahle, Liberty Center, 5-8, 155, jr.; Luke Detling. Barnesville, 5-8, 150, sr.; Dawson Jones, Richmond Edison, 5-9, 160, sr.; Troy Snyder, Magnolia Sandy Valley, 6-1, 170, sr.; Garrett Spence, Proctorville Fairland, 6-1, 175, sr.; Drew Plantz, Chesapeake, 5-7, 140, jr.; Bentley Hanson, New Lexington, 5-10, 150, Jr.; Chase Dumolt, New Lexington, 6-1, 170, sr.; Kale Faught, Wellston, 6-2, 180, jr.; Lucas Dudte, Creston Norwayne, 6-0, 175, sr.; Gaven Nagy, Canfield South Range, 5-10, 170, jr.; Tawann Tutwiler, Youngstown Liberty, 5-9, 170, sr.

P: Max Walker, Liberty Center, 5-10, 185, so.; Brady Hyre, Cadiz Harrison Central, 6-3, 165, so.; Yadin Sharp, Akron Manchester, 5-10, 165, jr.