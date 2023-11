MANSFIELD — Maurice Bradley II is his father’s son.

Mansfield Senior’s junior linebacker, Bradley was selected the Division III Defensive Player of the Year when the All-Northwest District teams were announced Wednesday. He shared the award with Toledo Central Catholic’s Michael Cannings II.

Bradley’s father, Maurice Bradley, starred at linebacker and running back on Senior High’s 2000 team that reached the second round of the Division I playoffs. The elder Bradley was an All-Ohio first-team pick that fall and won a Division I-AA national championship at Western Kentucky in 2002.

The Tygers won an outright Ohio Cardinal Conference championship and reached the Division III, Region 10 semifinals thanks in part to Bradley. He led Senior High with 140 tackles, 22.5 tackles for loss and 13.5 sacks. He forced two fumbles, recovered a fumble and had two interceptions, returning one for a touchdown.

Ontario coach Aaron Eckert was selected the Division III Co-Coach of the Year. He shared the award with Toledo Central Catholic’s Greg Dempsey. The Warriors won a share of the Mid-Ohio Athletic Conference title and reached the second round of the Region 10 playoffs.

In Division IV, Shelby’s Brayden DeVito was selected the Co-Offensive Player of the Year, while

Galion’s Linkon Tyrrell was the Co-Defensive Player of the Year and Holden Hunter was the Co-Lineman of the Year.

A sophomore, DeVito led the Whippets to a share of the MOAC title and the Region 14 semifinals. He completed 191-of-297 passes for 3,556 yards and 30 touchdowns.

A linebacker, Tyrrell led the MOAC with 17 sacks during the regular season. He was in in 93 tackles, forced two fumbles and recovered two fumbles.

The 6-foot-3, 290-pound Hunter was a two-way lineman for the Tigers. He helped clear the way for Gabe Ivy, who rushed for 1,188 yards during the regular season. Defensively, Hunter recorded 10 sacks.

In Division VI, Crestview’s Caleb Cunningham and Wynford’s Kalen Skidmore shared the Lineman of the Year award with Carey’s Matt Allomong and Columbus Grove’s Andy Schaefer. Wynford’s Cyle Skidmore was selected Co-Coach of the Year along with Bluffton’s Jeff Richards and Toledo Ottawa Hills’ Brandon Carter.

The 6-foot-5, 250-pound Cunningham had 102 tackles and seven sacks during the regular season while helping plow the road for running back Ayden Reymer, who rushed for 1,395 yards and 15 touchdowns on 226 carries. He was selected the Firelands Conference Defensive Lineman of the Year.

The 6-foot-1, 250-pound Skidmore was one of the Northern 10 Athletic Conference’s top two-way linemen and a Northern 10 Athletic Conference first-teamer on offense and defense. Wynford was the N10’s top rushing team as Kaiden Blair led the league with 1,324 yards and Anthony Evans had 1,241 yards.

Cyle Skidmore led the Royals to the second round of the Region 22 playoffs in just his second season. Wynford finished the season with seven wins after going 2-8 last year.

In Division VII, Buckeye Central’s Landon Sherwood was Co-Defensive Player of the Year and Lucas’ Brayden Spitler was Co-Lineman of the Year.

A senior, Sherwood led the N10 with 150 tackles. He shared the award with Marion Local’s Landon Arling and Monroeville’s Evan Benfer.

Spitler, the son of recently-retired Lucas coach Scott Spitler, helped the Cubs reach the second round of the Region 25 playoffs. The Wittenberg recruit was the North Central Ohio Football Coaches Association Offensive Lineman of the Year in the small-school division.

Division I

FIRST-TEAM OFFENSE

Ends– Javonte Hill, Findlay, 6-foot-3, 155 pounds, senior; Gavin Fenneken, Perrysburg, 6-3, 180, sr.; Logan Frank, Toledo Whitmer, 6-2, 175, sr..

Linemen– Carter Lowe, Toledo Whitmer, 6-6, 310, jr.; Andrew Boden, Perrysburg, 6-5, 305, sr.; Mike O’Brien, Toledo Whitmer, 6-5, 295, sr.; Ben Mueller, Findlay; 6-0, 192, jr.; Landon Brown, Toledo Whitmer, 6-0, 300, sr.

Backs– Nick Oros, Perrysburg, 5-11, 180, sr.; Jaden Jones, Toledo Whitmer, 5-8, 185, so.

Quarterback-Ryan Montgomery, Findlay, 6-3, 210, jr.

Kicker– Taylor Thomas, Perrysburg, 6-2, 170, sr.

FIRST-TEAM DEFENSE

Linemen– Matt Hubbard, Perrysburg, 6-3, 225, sr.; Eric Bush, Perrysburg, 5-11, 285, jr.; Ashton Yeager, Findlay, 6-3, 263, jr.; Brannon Dempsey, Toledo Whitmer, 5-10, 265, so.

Linebackers– Napoleon Jemison, Toledo Whitmer, 6-3, 210, jr.; Jasen Kelly, Toledo Whitmer, 6-1, 210, sr.; Joseph Seney, Perrysburg, 5-11, 195, jr.; Isaac Tuiloma, Findlay, 6-1, 220, sr.; Nate Riegle, Findlay, 6-3, 205, sr.

Backs– Luke Weihrauch, Findlay, 6-1, 183, sr.; Samuel Lawanson, Perrysburg, 5-9, 160, sr.; Alijah Shabazz, Toledo Whitmer, 6-0, 170, sr.; Tylin Davis, Toledo Whitmer, 6-3, 180, jr.

Offensive player of the year: Ryan Montgomery, Findlay.

Co-Defensive players of the year: Napoleon Jemison, Toledo Whitmer; Joseph Seney, Perrysburg.

Lineman of the year: Carter Lowe, Toledo Whitmer.

Coach of the year: Stefan Adams, Findlay.

HONORABLE MENTION

Jacob Ragland, Findlay; Matt Guthrie, Findlay; C.J. Reid-Tisdale, Findlay; Josh Takats, Perrysburg; Brady Ford, Toledo Whitmer.

Division II

FIRST-TEAM OFFENSE

Ends– Zaveon Garner, Lima Senior, 6-3, 180, sr.; Troy Hazuda, Oregon Clay, 6-0, 185, jr.; Jackson Turner, Toledo St. John’s; 5-10, 175, sr.

Tight end– Hudson Byers, Oregon Clay, 6-3, 225, jr.

Linemen– Dillon Robinson, Whitehouse Anthony Wayne, 6-3, 270, sr.; Kaden Mayle, Fremont Ross, 6-6, 315, jr.; Will Luther, Whitehouse Anthony Wayne, 5-10, 255, sr.; Josh Adamczyk, Sylvania Southview, 5-10, 240, jr.; Kayden Grzymkowski, Toledo St. John’s, 6-1, 285, jr.

Backs– Isaac Sexton, Sylvania Southview, 5-10, 190, sr.; Braden Gardner, Whitehouse Anthony Wayne, 6-2, 185, jr.; J.D. Moncrief, Fremont Ross, 5-4, 145, sr.

Quarterbacks- Grant Kinnee, Whitehouse Anthony Wayne, 6-4, 195, jr.

Kicker- Seth VonLehmden, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, 170, sr.

FIRST-TEAM DEFENSE

Linemen– Cadence Carswell, Whitehouse Anthony Wayne, 5-10, 240, sr.; Jack Schultz, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, 205, sr.; Carson Adamczyk, Sylvania Southview, 6-1, 225, sr.

Linebackers– Henry Robie, Toledo St. John’s, 6-2, 210, sr.; Luke Gibbs, Oregon Clay, 6-1, 220, sr.; Drew Young, Sylvania Southview, jr.; Elijah Simms, Fremont Ross, 6-2, 170, sr.

Backs– Carter Schaller, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, 175, sr.; Emite Lamb, Sylvania Southview, 5-9, 160, sr.; Marvon Thompson, Toledo Start, 5-8, 155, so.; Parker Sears, Sylvania Southvew, 6-1, 165, sr.

Punter– Owen Graff, Whitehouse Anthony Wayne, 6-4, 190, jr.

Co-Offensive players of the year: Isaac Sexton, Sylvania Southview; Grant Kinnee, Whitehouse Anthony Wayne.

Defensive player of the year: Carter Schaller, Whitehouse Anthony Wayne.

Lineman of the year: Dillon Robinson, Whitehouse Anthony Wayne.

Coach of the year: Bill Lawrence, Lima Senior

SECOND-TEAM OFFENSE

Ends– Chance Sanders, Lima Senior, 5-9, 150, Sr; Winn Sharp, Whitehouse Anthony Wayne, 6-4, 195, sr.; Raheem Brown, Toledo St. Francis, 5-9, 150, jr.

Linemen– Owen Palmer, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, 225, Jr; Zavier Lopez, Fremont Ross, 6-0, 215, jr.; Hudson Vance, Sylvania Southview, 6-0, 266, Sr; Alex Hinds, Toledo Bowsher, 6-4, 330, sr.; Ramone Burkes, Toledo Start, 5-8, 215, sr.

Backs– Evan Skolmowski, Toledo St. John’s, 5-10, 190, sr.; Jonah Tall, Toledo Start, 5-9, 150, so.; Traven Horton, Toledo St. Francis, 5-9, 180, sr.

Quarterbacks– Ja’Niaus Hall, Lima Senior, 5-9, 150, so.; Mason Heintschel, Oregon Clay, 6-2, 200, jr.

SECOND-TEAM DEFENSE

Linemen– Dominic Brown, Fremont Ross, 6-0, 225, sr.; Brady Czerniakowski, Sylvania Southview, 5-9, 240, sr.; Alijah Bailey, Toledo Start, 6-0, 185, sr.

Linebackers– Jameson Carey, Sylvania Southview, 5-8, 175, sr.; Me’Air Moore, Toledo Start, 6-0, 200, jr.; James Sprott, Toledo St. Francis, 5-11, 175, sr.; Zalen Harris, Fremont Ross, 5-8, 160, jr.

Backs– Jayce Frymire, Fremont Ross, 5-11, 150, jr.; Landon Gates, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, 170, sr.; Owen Shanahan, Fremont Ross, 5-9, 150, sr.

Punter– Ray Mullings, Toledo Bowsher, 5-11, 216, sr.

HONORABLE MENTION

Grant Mies, Fremont Ross; Blake Schoch, Fremont Ross; Rhien Hottinger, Fremont Ross; Greg Ptaszynski, Holland Springfield; Kaden Hampton, Lima Senior; I’Rell Farrow, Lima senior; Jon Tummel, Lima Senior; Alex Waithe, Lima Senior; J’Sean Hicks, Lima Senior; Tavion James, Lima Senior; Jalen Jones, Lima Senior; Jackson Veler, Oregon Clay; Connor Cody, Sylvania Northview; Keegan McClain, Sylvania Northview; Avery Offenburg, Sylvania Southview; Jace Rowland, Sylvania Southview; Scott Hearn, Sylvania Southview; Zack Carter, Sylvania Southview; Will Mayzes, Sylvania Southview; Jordan Singer, Toledo Bowsher; Gabe Lightner, Toledo Bowsher; Zakir Smith, Toledo Bowsher; Sam Malenfant, Toledo St. Francis; Ricky Grover, Toledo Waite; Maddox Barrow, Whitehouse Anthony Wayne; Cassius Krueger, Whitehouse Anthony Wayne.

Division III

FIRST-TEAM OFFENSE

Ends– Jaylen Watson, Toledo Central Catholic, 6-0, 180, sr.; Daryl Barnett, Toledo Scott, 6-2, 189, sr.; Jack Koerper, Tiffin Columbian, 5-11, 170, sr.; Amarr Davis, Mansfield Senior, 6-0, 175, sr.

Linemen– Marc Nave, Toledo Central Catholic, 6-4, 310, sr.; Elijah Williams, Toledo Central Catholic, 6-3, 280, sr.; Kaden Murlin, Celina, 6-1, 255, sr.; Ethan Reynolds, Tiffin Columbian, 6-2, 267, jr.; Caden Allman, Defiance, 5-9, 195, sr.; Ahmaan Thomas, Mansfield Senior, 6-4, 290, sr.

Backs– Marquen Braswell, Toledo Central Catholic, 6-0, 205, sr.; Jace Knous, Wapakoneta, 5-11, 210, sr.; Braylon Gabes, Celina, 6-1, 185, sr.; Damien Brockington, Tiffin Columbian, 5-10, 174, sr.

Quarterbacks– Brayden Roggow, Tiffin Columbian, 6-4, 202, sr.; Caleb Moyer, Wapakoneta, 6-2, 185, so.; Bodpegn Miller, Ontario, 6-4, 180, jr.

Kicker– Trey Booker, Ontario, 6-0, 185, sr.

FIRST-TEAM DEFENSE

Linemen– Blake Hershey, Clyde, 6-0, 218, sr.; Michael Cannings, Toledo Central Catholic, 6-2, 280, sr.; Dalton Chilcoat, Celina, 6-2, 250, jr.; Grason Bias, Ontario, 6-3, 225, sr.; Kaden Ware, Wapakoneta, 6-2, 190, sr.

Linebackers– Zander Johnson, Sandusky, 6-2, 200, sr.; Davonte Wright-Ward, Toledo Central Catholic, 6-1, 225, sr.; Tucker Ackley, Celina, 5-8, 180, sr.; Joey Robinson, Defiance, 5-8, 165, jr.; Maurice Bradley II, Mansfield Senior, 6-4, 230, jr.; Joey Truesdale, Wapakoneta, 6-0, 220, sr.

Backs– Grant Jolly, Wapakoneta, 6-0, 165, jr.; Marvon Greenlee, Toledo Central Catholic, 5-9, 160, sr.; Garret Rodenberger, Defiance, 6-4, 190, sr.; Quinton Frankhouse, Ontario, 6-0, 175, sr.

Punter– Quinten Debolt, Mansfield Senior, 5-10, 160, sr.

Co-offensive players of the Year- Marquen Braswell, Toledo Central Catholic; Damien Brockington, Tiffin Columbian.

Co-defensive players of the Year– Maurice Bradley II, Mansfield Senior; Michael Cannings, Toledo Central Catholic.

Lineman of the year– Marc Nave, Toledo Central Catholic.

Coaches of the year– Aaron Eckert, Ontario; Greg Dempsey, Toledo Central Catholic.

SECOND-TEAM OFFENSE

Ends– Marcellus Land, Toledo Rogers, 6-0, 185, jr.; Bryce Roggow, Tiffin Columbian, 6-4, 188, sr.; Brayden Fogle, Lexington, 6-4, 215, so.; Dylan Floyd, Ontario, 6-0, 185, sr.

Linemen– Donte’ Waddington-Jones, Sandusky, 6-3, 280, jr.; Kendric Bankston, Toledo Central Catholic, 5-11, 260, sr.; Tyrell Green, Toledo Central Catholic, 6-5, 325, sr.; Brayden Robinson, Ontario, 6-1, 240, sr.; Matt Sheets, Lexington, 6-6, 250, sr.; Ryan Price, Wapakoneta, 6-3, 220, sr.

Backs– Anthony Wilder, Defiance, 5-10, 175, jr.; Cayden Spotts, Ashland, 5-10, 205, sr.

Quarterbacks– Brez Zipfel, Defiance, 6-2, 180, jr.; Duke Reese, Mansfield Senior, 6-4, 205, sr.

Kickers– Zach Greber, Celina, 5-9, 155, sr.; Kyle Beach, Wapakoneta, 5-7, 145, sr.

SECOND-TEAM DEFENSE

Linemen– Keishon Seitz, Tiffin Columbian, 5-10, 172, sr.; Ronald Collins, Toledo Central Catholic, 5-10, 250, sr.; Symirr Phillips, Mansfield Senior, 6-1, 240, jr.; Adean Nicol, Lexington, 6-2, 260, sr.; Parker Crim, Elida, 6-3, 235, so.

Linebackers– Demecus Beach, Toledo Scott, 5-9, 195, jr.; AJ Hickman, Tiffin Columbian, 5-9, 167, sr.; Chase Studer, Ontario, 5-10, 190, sr.; Camden Boozer, Lexington, 6-0, 185, jr.; David Etzkorn, Elida, 5-11, 190, sr.; Reece Schnarre, Wapakoneta, 5-11, 185, sr.

Backs– Jayden Barnes, Toledo Central Catholic, 6-1, 180, sr.; Caleb Gabes, Celina, 6-1, 175, sr.; Antonio Lopez, Defiance, 5-10, 150, sr.; Tyler Sauder, Ashland, 6-0, 160, jr.

HONORABLE MENTION

Tyler Doeden-Kiessling, Defiance; Colbyn Daniel, Clyde; Clark Norman, Clyde; Kam Shortridge, Clyde; Ben Rothhaar, Norwalk; Tommy Vanderpool, Norwalk; Amir Aaron, Sandusky; Jamarion Alexander, Sandusky; Jose Aguilar, Sandusky; James Fox, Sandusky; Correon Martin, Sandusky; Aa’zoriyon Bonner, Sandusky; Ja’ceous Shannon, Bowling Green; Curtis Strode, Toledo Central Catholic; Victor Singleton, Toledo Central Catholic; Dayvion Sanders, Toledo Rogers; Gilvarion Smith, Toledo Rogers; LeBron Jones, Toledo Rogers; Carnel Smith, jr., Toledo Scott; Linwood Alison, Toledo Scott; Brady Gooding, Tiffin Columbian, Taleb Al-Zakwani, Tiffin Columbian, Max Fortney, Tiffin Columbian; Brogan Castillo, Defiance; Joe Caudill, Lexington; Nathan Bernhard, Ashland; Landon Foltz, Ontario; Ryder Hendley, Ontario; Landon Sowards, Ontario; Craig Powers, Ontario; Cole Dille, Ontario; Ja’Ontay O’Bryant, Mansfield Senior; Jamier Petty, Mansfield Senior; Jah’mere Dotson, Mansfield Senior; Jaden Jones, Mansfield Senior; Mason Green, Lexington; Seven Allen, Lexington; Markale Martin, Lexington; Will Kepple, Mansfield Madison; Cameron Kuhn, Mansfield Madison; Grayson Sasis, Mansfield Madison; Josh Pancake, Ashland; Joe Isenhart, Ashland; Michael Franz, Ashland.

Division IV

FIRST-TEAM OFFENSE

Ends– Braylon Collier, Sandusky Perkins, 6-2, 170, jr.; Issaiah Ramsey, Shelby, 6-3, 180, sr.; Tyson Rodriguez, Wauseon, 5-11, 170, sr.

Linemen– Haiden Bollini, Sandusky Perkins, 6-1, 215, jr.; Eli Schwemley, Shelby, 5-10, 225, sr.; Luke Hardy, Napoleon, 6-0, 265, sr.; Holden Hunter, Galion, 6-3, 302, sr.; Camden Rothe, St. Marys Memorial, 5-11, 190, jr.

Backs– Isaac Bunts, Sandusky Perkins, 5-9, 195, jr.; Sam Herold, Bryan, 5-11, 230, sr.; Gabe Ivy, Galion, 5-9, 150, sr.

Quarterbacks– Logan Lesch, Sandusky Perkins, 6-1, 195, sr.; Brayden DeVito, Shelby, 5-11, 165, so.; Kaden Holman, Upper Sandusky, 6-3, 195, sr.

Kicker– Noah Normington-Slay, Sandusky Perkins, 6-5, 195, sr.

FIRST-TEAM DEFENSE

Linemen– Reagan Kaufman, Sandusky Perkins, 6-0, 190, jr.; Henry Eggers, Napoleon, 6-1, 205, sr.; Linkon Tyrrell, Galion, 6-3, 195, sr.; Logan Compton, St. Marys Memorial, 6-0, 235, sr.

Linebackers– Mike Young, Sandusky Perkins, 6-2, 190, jr.; Austin Kovar, Wauseon, 6-1, 205, sr.; Carson Frankhouse, Galion, 5-10, 190, sr.

Backs– Weston Sturzinger, Sandusky Perkins, 6-2, 175, jr.; Trey Rubinstein, Napoleon, 6-3, 185, jr.; Lance Miller, Fostoria, 5-10, 185, so.

Punter– Landon Campbell, Galion, 6-1, 210, sr.

Co-offensive players of the year– Logan Lesch, Sandusky Perkins; Brayden DeVito, Shelby.

Co-defensive players of the year– Trey Rubenstein, Napoleon; Linkon Tyrrell, Galion.

Co-linemen of the year– Haiden Bollini, Sandusky Perkins; Holden Hunter, Galion.

Coach of the year– Bo Frye, St. Marys Memorial.

SECOND-TEAM OFFENSE

Ends– Ethan Hill, Upper Sandusky, 5-8, 135, sr.; Dylan Burger, Bellevue, 6-1, 180, sr.; Connor Campbell, Van Wert, 6-2, 180, sr.

Linemen– Eli Sanchez, Sandusky Perkins, 6-4, 270, so.; Landen Thourot, Wauseon, 6-1, 180, sr.; Carson McKenzie, Bellevue, 6-1, 220, sr.; Trent Kubach, Bellevue, 6-3, 300, jr.; Carson Sturwold, St. Marys Memorial, 6-2, 275, sr.

Backs– Skyler Winters Shelby, 5-10, 200, sr.; Colton Mabry, St. Marys Memorial, 5-10, 210, jr.

Quarterbacks– Jase Kepler, Bryan, 6-1, 186, sr.; Brylen Parker, Van Wert, 6-0, 200, sr.

Kicker– Casey Lantz, Shelby, 6-4, 160, sr.

SECOND-TEAM DEFENSE

Linemen– Kasper Marten, Shelby, 6-2, 300, sr.; Ian Martin, Wauseon, 6-0, 188, sr.; Haydn Sartor, Bellevue, 6-4, 190, sr.; Hunter Mabry, St. Marys Memorial, 6-2, 205, sr.

Linebackers– Miles Swisher, Shelby, 5-9, 180, sr.; George Eggers, Napoleon, 6-1, 194, so.; Ethan Lewis, Upper Sandusky, 5-10, 175, so.

Backs– Kevin Perry, St. Marys Memorial, 6-0, 195, sr.; Joey Diederich, Sandusky Perkins, 6-0, 175, jr.

Punter– Owen Espinoza, Napoleon, 6-0, 170, jr.

HONORABLE MENTION

Trey Parsons, Wauseon; Vinny Strohl, Sandusky Perkins; Braxden Martin, Sandusky Perkins; Kaiden Nixon, Sandusky Perkins; Collin Angney, Vermilion; Ashton Martin, Bellevue; Nic, Eyster, Shelby; Xadrin Ream, Shelby; Issiah Beck, Shelby; Mason Vent, Shelby; Karsen Homan, Shelby; Jay Jackson, Bellville Clear Fork; Evan Tahmalwash, Bellville Clear Fork; Kasey Swank, Bellville Clear Fork; Devin Dietrich, Napoleon; Logan Patterson, Wauseon; Alex Griffith, Galion; Hunter Miniard, Galion; Jacob Chambers, Galion; Gavin Miller, Fostoria; Machi Johnson, Fostoria; Gavin Frey, Upper Sandusky; Ethan Lewis, Upper Sandusky; Mikey Hale, Bath; Quintin Collins, Bath; Korbin Johnston, Kenton; Grady Kleman Beazley, Kenton; Devon Story, Van Wert; Gage Stemen, Van Wert.

Division V

FIRST-TEAM OFFENSE

Athlete– Jack Hurst, Archbold, 5-11, 205, sr.

Tight end- Blake Simon, Milan Edison, 5-10,175, sr.

Ends– Jaqui Hayward, Oak Harbor, 5-10, 170, sr.; Cam Robinson, Willard, 6-1, 180 sr.; Beau Harkelroad, Huron, 5-11,160, sr.; AJ Harlamert, Coldwater, 5-10, 160, sr.; Seth Elchert, Findlay Liberty-Benton, 6-3, 195, so.

Linemen– Scott Smith, Oak Harbor, 5-9, 215, sr.; Landon Bockelman, Liberty Center, 6-3, 265, sr.; Carson Smith, Milan Edison, 5-9, 195, sr.; Caleb Gittus, Genoa Area, 6-4,250, sr.; Ian Sibbersen, Pemberville Eastwood, 6-0, 260, sr.; Mason Siegel, Archbold, 6-0, 245, sr..

Backs-Colton Kruse, Liberty Center, 6-0, 185 sr.; Caiden Maize, Pemberville Eastwood, 5-10, 165, sr.; Aidan Antry, Genoa Area, 6-0, 180, sr.

Quarterbacks– Baylen Blockberger, Coldwater, 6-1, 165, jr.; Aiden Brunkhorst, Genoa Area, 6-3, 190, sr.; Mason Modd, Findlay Liberty-Benton, 5-11, 175, sr.

Kickers– Cameron Manner, Huron, 6-0, 160, jr.; Noah Harr, Pemberville Eastwood, 6-2, 180, sr.

FIRST-TEAM DEFENSE

Linemen– Jacob Ridener, Oak Harbor, 6-0, 210, jr.; Wyat Ripke, Archbold, 6-5, 248, sr.; Paul Lautzenheiser, Pemberville Eastwood, 6-2, 195, jr.; Jake Elchert, Findlay Liberty-Benton, 6-1, 190 sr.

Linebackers– Cody Depweg, Coldwater, 6-2, 220, jr.; Cy Finnen, Milan Edison, 6-10, 185, jr.; Donni Hartley, Huron, 6-3, 220, sr.; Denver Stewart, Genoa Area, 6-2, 185, Sr; Brady Birkmeier, Findlay Liberty-Benton, 6-2, 185, sr.; Trenton Kruse, Liberty Center, 6-0, 185, sr.

Backs– Mason Welsch, Coldwater, 6-2, 185, jr.; Marcus Medina, Milan Edison, 5-10,175, sr.; Mike Lalonde, Oak Harbor, 5-9, 160, jr.; Chase Miller, Archbold, 6-0, 180 sr.; Landen Kruse, Liberty Center, 6-0, 16, sr.; Anthony Gomez, Northwood, 5-10, 160, jr.

Punter– Max Walker, Liberty Center, 5-10, 185, Soph.

Co-Offensive players of the year-Jaqui Hayward, Oak Harbor; Mason Modd, Findlay Liberty-Benton.

Co-Defensive players of the year-Cody Depweg, Coldwater; Jacob Ridener, Oak Harbor.

Lineman of the year-Landon Bockelman, Liberty Center.

Coaches of the year-Scott Garlock, Findlay Liberty-Benton; Jim Hall, Milan Edison.

SECOND-TEAM OFFENSE

Athlete– Zach Elchert, Findlay Liberty-Benton, 6-3, 195, Soph.

Tight end– Kaiden Sanchez, Pemberville Eastwood, 5-10, 195, sr.

Ends- Grant Schroeder, Ottawa-Glandorf, 6-1, 185, sr.; Jack Simpson, Tontogany Otsego, 6-3, 200, sr.; Andre Lewis, Pemberville Eastwood, 5-10, 155, jr.; Braylen Harlamert, Coldwater, 5-10, 155, sr.

Linemen– Cale Wenning, Coldwater, 6-0, 260, sr.; Brady Jolliff, Findlay, Liberty-Benton, 6-1, 235, sr.; Garrett Lindsay, Oak Harbor, 5-10, 205, sr.; John Shinaver, Genoa Area, 6-0, 260, sr.; Seth Navarre, Liberty Center, 6-3, 235, sr.; Brian Burrowes, Archbold, 5-8, 220, sr.

Backs– Dalton Witter, Oak Harbor, 6-0, 210, sr.; Lucas Dominique, Archbold, 5-11, 175, sr.

Quarterbacks-Kadyn Donnell, Pemberville Eastwood, 6-1, 180, jr.; Cade Brenner, Archbold, 6-2, 160, sr.

Kicker– Brodey Roth, Delta, 6-2, 170, jr.

SECOND-TEAM DEFENSE

Linemen– Carson Graalman, Genoa Area, 6-0, 220, sr.; David Oregon, Archbold, 6-4, 320, jr.; Zander Zeiter, Liberty Center, 6-0, 215, jr.

Linebackers– Alec Schroeder, Ottawa-Glandorf, 6-2, 208, Sr; Andrew Badenhop, Pemberville Eastwood, 6-1, 180, sr.; Travis Bouyer, Oak Harbor, 5-11, 190, Soph.; Dagan Meyers, Port Clinton, 6-0, 195, sr.; Austin Maize, Pemberville Eastwood, 6-0, 175, sr.; Justin Ruple, Delta, 6-0, 160, sr.

Backs– Anderson Roberts, Findlay Liberty-Benton, 6-0, 170, sr.; Alex Spencer, Genoa Area, 5-11, 170, jr.; Colton Woodward, Pemberville Eastwood, 5-10, 150 jr.; Cam Kahle, Liberty Center, 5-8, 155, jr.; Stephen Diller, Archbold, 6-1, 180, sr.

HONORABLE MENTION

Troy Milligan, Coldwater; Will Barry, Coldwater; Andrew Jones, Coldwater; Jack Ebbing, Coldwater; Miles Pottkotter, Coldwater; Evan Hall, Oak Harbor; Garry Brooks, Oak Harbor; Kaleb Wood, Oak Harbor; Isaac Schulte, Oak Harbor; Dom Lindenberger, Genoa Area; Ethan Recker, Pemberville Eastwood; DayQuan Oliver, Pemberville Eastwood; Drew Luidhardt, Pemberville Eastwood; Devin Farley, Otsego; Montay Coleman, Northwood; Zaegan Byington, Northwood; Julien Chappell, Northwood; Jason St. Claire, Northwood; Cody Scroggins, Huron; Jackson McNulty, Huron; Andrew Delaney, Huron; Ayden Bartzen, Huron; Vinny Majoy, Huron; Ashton Perdue Huron; Ryan Fox, Willard; Isaac Robinson, Willard; Ian McClanahan, Willard; Paxton Flores, Willard; Zach Rang, Milan Edison; Luke Langhals, Milan Edison; Davin Wendt, Milan Edison; Luke Blatnik, Milan Edison; Grayson Smith, Milan Edison; Colton Chambers, Liberty Center; Landon Griesinger, Delta; Josiah Gomez, Archbold; Javen Carpenter, Findlay Liberty-Benton; CJ Barbara, Findlay Liberty-Benton; Micah Oliver, Bloomdale Elmwood; Jimmie Palmer, Bloomdale Elmwood, Austin Haley, Ottawa-Glandorf.

Division VI

FIRST-TEAM OFFENSE

Athlete– Trevor Vogt, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 175, sr.

Ends– Reddick Pillarelli, Toledo Ottawa Hills, 5-11, 180, sr.; Taylor Young, Attica Seneca East, 6-0, 180, jr.; James Rindfuss, Bucyrus Wynford, 5-11, 190, sr.; Julian Washington, Castalia Margaretta, 6-4, 165, so..

Tight end– Jack Perozek, Toledo Ottawa Hills, 6-3, 215, sr.;

Linemen– Matt Allomong, Carey, 6-4, 290, sr.; Braxton Balog, Collins Western Reserve, 6-0, 210, sr.; Kylan Mayes, Columbus Grove, 6-1, 240, jr.; Jacob Granger, Bluffton, 6-4, 260, sr.; Jack Vicente, Toledo Ottawa Hills, 6-0, 260, sr.; Kalen Skidmore, Bucyrus Wynford, 6-1, 216, sr.; Lane Rike, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 200, sr.

Backs– Trenton Bazzara, Columbus Grove, 6-2, 175, Jr,; Connor Dawson, Collins Western Reserve, 6-0, 185, jr.; Rocco Pillarelli, Toledo Ottawa Hills, 5-7, 165, so.; Kaiden Blair, Bucyrus Wynford, 5-10, 180, sr.

Quarterback– Blake Foos, Attica Seneca East, 6-1, 200, sr.; Landon Best, Columbus Grove, 6-0, 145, so.

Kicker– Kyle Basil, Bluffton, 6-2, 183, sr.; Brandon Leal, Kansas Lakota, 6-0, 165, jr.; Gage Bodey, Castalia Margaretta, 6-0, 172, sr.

FIRST-TEAM DEFENSE

Line– Nathan Brodman, Carey, 6-4, 225, sr.; Kyle Lathrop, Columbus Grove, 5-9, 180, sr.; Brody Sommers, Bluffton, 6-2, 205, jr.; Caleb Cunningham, Ashland Crestview, 6-5, 250, sr.; Payne DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-4, 210, so.

Linebackers- Landen Worcester, Bluffton, 5-11, 200, jr.; Conner Norden, Carey, 6-0, 175, sr.; Landon Auchmuty, Columbus Grove, 5-8, 185, sr.; Gavin Barker, Ashland Crestview, 6-3, 185, jr.; Grady Gustwiler, Defiance Tinora, 5-10, 175, sr.; Luke Gnepper, Toledo Ottawa Hills, 6-1, 235, sr.; Ryan McMichael, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 190, sr.; Kaine Smetzer, Castalia Margaretta, 5-10, 189, sr.

Backs- Austin Niederkohr, Carey, 6-1, 180, sr.; Zach Reynolds, Columbus Grove, 6-2, 175, sr.; Carson Kruse, Bluffton, 5-11, 173, jr.; Kayden Radzik, Defiance Tinora, 6-0, 175, sr.

Punter- Braxton Morton, North Robinson Colonel Crawford, 5-10, 165, sr.

Offensive player of the year– Connor Dawson, Collins Western Reserve.

Co-Defensive players of the year– Nathan Brodman, Carey; Landen Worcester, Bluffton.

Linemen of the year– Matt Allomong, Carey; Caleb Cunningham, Ashland Crestview; Kalen Skidmore, Bucyrus Wynford, Andy Schaefer, Columbus Grove.

Coaches of the year– Jeff Richards, Bluffton; Cyle Skidmore, Bucyrus Wynford; Brandon Carter, Toledo Ottawa Hills.

SECOND-TEAM OFFENSE

Athlete– Carter Smiley, Carey, 5-9, 150, sr.

Ends– Braeden Jordan, Bluffton, 5-8, 180, sr.; Mason Thorla-Lopez, Van Buren, 5-10, 145, jr.; Tyson Ringler, Ashland Crestview, 6-1, 165, jr.; Riley Dunbar, Metamora Evergreen, 6-5, 195, sr.

Tight end– Brayden Roesti, Defiance Tinora, 6-3, 195, sr.; Hayden Dearth, Bluffton, 6-3, 200, sr.

Linemen– Daniel Fredritz, Bluffton, 6-3, 250, sr.; Jack Woods, Paulding, 5-9, 210, sr.; Landen Newsome, Defiance Tinora, 6-1, 220, sr.; Drew Matz, Kansas Lakota, 6-2, 200, sr.; Don Hemmer, Attica Seneca East, 6-2, 275, sr.; Aden Spence, North Robinson Colonel Crawford, 5-11, 270, jr.

Backs– Ayden Reymer, Ashland Crestview, 5-10, 175, so.; Eli Steen, Carey, 6-0, 240, so.; Kobe Foor, Paulding, 5-10, 210, sr.; Micah Thomas, North Robinson Colonel Crawford, 5-10, 205, sr.

Quarterbacks– Garret Bogart, Bluffton, 6-0, 163, sr.; Liam Kuhn, Ashland Crestview, 6-2, 155, so.; William Zeekyk, Sherwood Fairview, 5-8, 150, so.

Kickers-Jacob Bishop, Defiance Tinora, 5-10, 130, jr.; Micah Walker, ToledoOttawa Hills, 6-1, 180, jr.; Alex Mossing, Metamora Evergreen, 5-10 160, fr.

SECOND-TEAM DEFENSE

Line– Graham Askins, Defiance Tinora, 5-10, 180, sr.; Dillon Shough-Germann, Paulding, 6-3, 245, sr.; Grant Richardson, Metamora Evergreen, 6-3, 205, sr.; Carter Radzik, Defiance Tinora, 5-6, 260, fr.; Gabe Garlick, Kansas Lakota, 5-8, 170, sr.; Luke Hicks, Attica Seneca East, 6-4, 210, sr.

Linebackers– Gavin Bogart, Bluffton, 6-0, 160, sr.; Alex Putnam, Carey, 6-4, 200, sr.; Karter Goon, Ashland Crestview, 6-1, 170, so.; Loukas Carter, Mount Blanchard Riverdale, 5-10, 175, jr.; Joey Guisinger, Defiance Tinora, 5-8, 180, sr.; Kaden Bruner, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 200, jr.; Evan Wright, Bucyrus Wynford, 5-11, 205, sr.

Backs– Carson Clum, Lafayette Allen East, 5-8, 140, sr.; Jackson Snyder, Toledo Ottawa Hills, 6-2, 180, jr.; CJ Biddle, Kansas Lakota, 5-8, 150, sr.; Ashton Warren, Bucyrus Wynford, 6-3, 173, sr.

HONORABLE MENTION

Jonah Peter, Carey; Quinn Eachus, Bluffton; Cam Furr, Riverdale; Davin Harbor, Riverdale; Ethan Johnson, Columbus Grove; Landen Huston, Columbus Grove; Grant Eversole, Columbus Grove; Grayson Burgess, Ashland Crestview; Brice Perkins, Ashland Crestview; Dylan Burge, Ashland Crestview; Mason Kinney, Collins Western Reserve; Rylee Supeck, Collins Western Reserve; Colton Robertson, Metamora Evergreen; David Taylor, Hicksville; Logan Green, Rockford Parkway; Devon Crouch, Rockford Parkway; Chase Dussel, Lakota, Micah Williams, Lakota, Isaac King, Lakota, Max Nordhaus, Lakota, Brett Martin, Seneca East, Jackson Gayheart, Seneca East, Nicholas Parks, Seneca East, Justin Reiter, Seneca East; Sawyer Cooper, Bucyrus; Blayne Barto, Bucyrus; Bryce Locker, Wynford; Kenneth Kotalik, Wynford; Connor McMichael, Colonel Crawford; Lucas Foy, Colonel Crawford; Brennen Reber, Colonel Crawford; Dalton Rohrbaugh, Castalia Margaretta; Dylan Gibson, Castalia Margaretta; Logan Windau, Castalia Margaretta; Kellen Moore, Castalia Margaretta; Jordan Luzader, Castalia Margaretta; Judah Keller, Castalia Margaretta; Kameron Lewis, Bucyrus; Tucker Antoine, Haviland Wayne Trace; Anthony Evans, Bucyrus Wynford.

Division VII

FIRST-TEAM OFFENSE

Athletes– Abe Delano, Defiance Ayersville, 6-3, 215, sr.; Matthew Quatman, Lima Central Catholic, 5-11, 175, jr.

Ends– Aiden Morris, Pandora-Gilboa, 6-0, 170, sr.; Landon Brewer, Antwerp, 6-4, 180, sr.; Landon Johnson, Hamler Patrick Henry, 5-10, 170, sr.; Victor Hoelscher, Maria Stein Marion Local, 6-2, 170, jr.; Blake Berrier, Bascom Hopewell-Loudon, 6-2, 185, sr.; Dalton Jordan, Waynesfield-Goshen, 6-0, 160, sr.

Tight end– Beau Eggleston, Convoy Crestview, 6-0, 160, so.

Linemen– Nick Bormuth, McComb, 6-5, 265, sr.; Jake Fischer, Pandora-Gilboa, 6-0, 230, sr.; Ethan Zeisloft, Leipsic, 6-1, 206, sr.; Brayden Spitler, Lucas, 6-2, 217, sr.; Syris Gale, Antwerp, 5-10, 225, sr.; Kyle Ungruhn, Maria Stein Marion Local, 6-4, 245, jr.; Will Frimel, Minster, 5-10, 220, jr.; Noah Kubitz, Bascom Hopewell-Loudon, 5-11, 220, sr.; Lucas Recker, Tiffin Calvert, 6-5, 272, sr.; Isaac Clingman, Monroeville, 6-0, 220. sr.

Backs– Braxton Althauser, McComb, 5-9, 160, Sr,; Logan Toms, Lucas, 6-1, 180, sr.; Braylon Martinez, Bascom Hopewell-Loudon, 5-10, 175, jr.; Alex Sanders, Upper Scioto Valley, 6-1, 200, sr.; Josh Pocos, Norwalk St. Paul, 5-11, 195, sr.; Houston Miranda, Hamler Patrick Henry, 5-11, 180, sr.

Quarterbacks– Justin Knouff, Maria Stein Marion Local, 6-1, 175, jr.; Evan Kreais, Bascom Hopewell-Loudon, 6-4, 170, sr.; Carson Altimus, Antwerp, 6-1, 171, sr.; Carson Parker, Lima Central Catholic, 6-3, 215, sr.

Kicker– Aidan Culler, Lucas, 6-1, 185, sr.

FIRST-TEAM DEFENSE

Line– Wilson Grubb, McComb, 5-9, 180, sr.; Grant Smith, Hamler Patrick Henry, 6-2, 205, so.; Simon Partington, Maria Stein Marion Local, 5-10 200, sr.; Aiden Ewald, Bascom Hopewell-Loudon, 6-0, 230, so.; Carter Wolph, Tiffin Calvert, 6-3, 209, jr.; Tristan Nickoli, Norwalk St. Paul, 5-8, 185, sr.

Linebackers– Caden Falke, Lima Central Catholic, 6-0, 150, so.; Andrew Miller, Pandora-Gilboa, 6-0, 210, jr.; Don Hockensmith, Lucas, 5-9, 201, jr.; Brady Clark, Defiance Ayersville, 6-1, 210, sr.; Landon Arling, Maria Stein Marion Local, 6-0, 170, sr.; Dominic Schwartz, St. Henry, 6-2, 195, sr.; Adam Kreais, Bascom Hopewell-Loudon, 6-3, 195, sr.; Landon Sherwood, New Washington Buckeye Central, 5-11, 180, sr.

Backs– Quin Schroeder, Leipsic, 5-9, 158, sr.; Lincoln Creager, Hamler Patrick Henry, 6-2, 180, jr.; Cam Fuller, Antwerp, 5-8, 153, sr.; Evan Benfer, Monroeville, 6-0, 165, sr.; Chase Woodruff, McComb, 5-11, 170, sr.

Punter– Brayden Chester, Sycamore Mohawk, 6-0, 190, sr.

Co-offensive players of the year– Carson Parker, Lima Central Catholic; Carson Altimus, Antwerp; Braxton Althauser, McComb.

Co-defensive players of the year– Landon Arling, Maria Stein Marion Local; Landon Sherwood, Buckeye Central; Evan Benfer, Monroeville.

Linemen of the year– Nick Bormuth, McComb; Kyle Ungruhn, Maria Stein Marion Local; Brayden Spitler, Lucas; Grant Smith, Hamler Patrick Henry.

Coaches of the year– Steve Reser, Tiffin Calvert; Andrew Mickey, Defiance Ayersville; Tyler Nester, Monroeville; Seth Whiting, Minster.

SECOND-TEAM OFFENSE

Athlete– James Niemeyer, Minster, 6-2, 160, jr.

Ends– Trent Siefker, Leipsic, 6-0, 168, sr.; Max Radabaugh, Edon, 6-0, 160, jr.; Billy Clouse, Tiffin Calvert, 6-2, 195, sr.; Billy Bourk, Lima Central Catholic, 6-6, 193, sr.; Blake Schaub, Monroeville, 6-5, 198, sr.; Heath Jensen, New Washington Buckeye Central, 5-11, 155, sr.

Linemen– Owen DeWeese, McComb, 6-0, 215, sr.; Wyatt Berry, Arlington, 6-1, 219, sr.; Gavin Schwiebert, Hamler Patrick Henry, 6-4, 225, sr.; Eli Fackler, Montpelier, 6-2, 205, sr.; Xander Smith, Antwerp, 6-0, 230, sr.; Adam Winner, Maria Stein Marion Local, 6-1, 190, jr.; Tyler Baxter, Norwalk St. Paul, 6-2, 205, sr.; Bren Jones, New Washington Buckeye Central, 6-0, 245, sr.; Sam Hansen, Gibsonburg, 6-,1 225, sr.

Backs– Joe Burt, Pioneer North Central, 6-0, 180, sr.; Taurean Knueven, Defiance Ayersville, 5-01, 185, jr.; Jacob Rombach, Tiffin Calvert, 6-4, 182, sr.; Landen Roeder, Monroeville, 5-7, 155, jr.

Quarterbacks– Drew Breitigam, Waynesfield-Goshen, 5-10, 160, sr.; Kyler Sapp, Edon, 6-1, 190, jr.; Derex Dean, New Washington Buckeye Central, 5-11, 170, sr.

Kickers– Carson Bills, Maria Stein Marion Local, 5-10, 155, jr.; Landon Stein, Monroeville, 6-0 160, jr.

SECOND-TEAM DEFENSE

Line– Quinn Westhoven, Leipsic, 6-3, 204, jr.; Ray Caudill, Lucas, 5-10, 202, jr.; Cohen Meyer, Pioneer North Central, 6-4, 185, sr.; Cohen Hitzeman, Antwerp, 6-0, 206, sr.; Cameron Vaney, Pioneer North Central, 5-10, 175, sr.; Ian Homan, Minster, 6-3, 200, jr.

Linebackers– Isaac Kline, Convoy Crestview, 5-9, 160, sr.; Brad Miehls, McComb, 5-10, 180, jr.; Garrett Wykes, Arlington, 5-8, 160, sr.; Reid Lichty, Antwerp, 5-10, 175, sr.; Cohen Hulbert, Edon, 6-1, 205, jr.; Drew Lause, Maria Stein Marion Local, 6-0, 190, jr.; Evan England, Sycamore Mohawk, 5-9, 165, sr.; Cal Warnement, Tiffin Clavert, 6-0, 175, jr.; Jack Caldwell, Elmore Woodmore, 6-1, 200, sr.

Backs– Troy Homan, Ft. Recovery, 6-0, 180, sr.; Isaac Stoner, Arcadia, 5-10, 175, so.; Graysen Jackson, Lucas, 6-1, 175, sr.; Kam Smith, Montpelier, 5-10, 185, jr.; Kaleb Bish, Sycamore Mohawk, 5-11, 170, jr.;

Punter– Mason Cavinee, Arlington, 6-0, 241, sr.

HONORABLE MENTION

Elijah Gibbs, McComb; Logan McGill, McComb; Brayden Shoop, McComb; Ayden Cavinee, Arlington; Caden Russell, Arlington; Jake Vermillion, Arlington; Justin Rausch, Arlington; Trenton Heacock, Arlington; Seth Correll, Pandora-Gilboa; Cory Gerten Pandora-Gilboa; Carson Meyer, Pandora-Gilboa; Mike Jimenez, Leipsic; Dalton Amos, Ada; Zach Diehl, Lucas; Tim Daley, Lucas; Buck Arnold, Lucas; Nathan Frontine, Oregon Cardinal Stritch; Nate Bennett, Oregon Cardinal Stritch; Jordan Johnson, Oregon Cardinal Stritch; Thomas Smith, Hamler Patrick Henry; Jorge Delgado, Hamler Patrick Henry; Hayden Sharps, Montpelier; Brayden Brink, Montpelier; Keegan Gray Wycoff, Antwerp; Zane Wolf, Antwerp; Parker Kelley, Edon; Oliver Huelsman, Maria Stein Marion Local, Andrew Pohlman, Maria Stein Marion Local; Daniel Everman, Maria Stein Marion Local; Hayden Zeller, New Bremen, Reece Guggenbiller, Fort Recovery, Brogan Stephey, Minster; Charlie Schmiesing, Minster; Connor Schmiesing, Minster, Brody Schwartz, St. Henry; Wyatt Crow, Bascom Hopewell-Loudon, Mason Reinhart, Bascom Hopewell-Loudon, Jack Colatruglio, Bascom Hopewell-Loudon, Harrison Shultz, Tiffin Calvert, Carter Cook, Tiffin Calvert, Cameron Bagent, Tiffin Calvert, Cameron Moyer, Tiffin Calvert, Connor Moyer, Tiffin Calvert; Gianni McKee, Lima Central Catholic; Josh Young, Lima Central Catholic; Carter Curtis, Dola Hardin Northern; Maddox Underwood, McGuffey Upper Scioto Valley; Mason Thompson, McGuffey Upper Scioto Valley; Drew Cook, Waynesfield-Goshen; Grant Breitigam, Waynesfield-Goshen; Cole Frankart, Greenwich South Central; Aaron Hauler, Greenwich South Central; Layne Bushey, Plymouth; Brett Cheney, Crestline; Parker Bowman, Crestline; Isaac Hiler, Buckeye Central; Jonathan Stander, Buckeye Central; Dom Dean, Buckeye Central; Jack Phillips, Buckeye Central; Ethan Heitkamp, Maria Stein Marion Local; Ben Burger, Norwalk St. Paul; Nash Meyer, Hamler Patrick Henry; Kyle Olds, Edon.