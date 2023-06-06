Olivia Schulz

Madison's Olivia Schulz was selected to the Ohio High School Fastpitch Softball Coaches Association All-Ohio second team in Division II.

 By Curt Conrad, Staff Reporter

MADISON TOWNSHIP — A record-setting season by Olivia Schulz didn’t go unrewarded.

Madison’s senior catcher, Schulz was selected to the All-Ohio second team in Division II by the Ohio High School Fastpitch Softball Coaches Association.

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