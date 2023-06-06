MADISON TOWNSHIP — A record-setting season by Olivia Schulz didn’t go unrewarded.
Madison’s senior catcher, Schulz was selected to the All-Ohio second team in Division II by the Ohio High School Fastpitch Softball Coaches Association.
The Ohio Dominican-bound Schulz batted .534 with seven home runs and 48 runs batted in. She set Madison’s single-season record for homers and RBIs.
Schulz was joined on the All-Ohio second team by Lexington’s Jillian Morr. The junior catcher batted .617 with 11 doubles, two home runs, 15 RBIs and 45 runs scored.
Division I
First Team
Pitcher: Mady Yackee, Springfield; Katelyn Meyers, Anthony Wayne; Avery Gottlieb, Oak Hills; Haley Ferguson, Beavercreek; Aubrey Smith, Lebanon; Sydnie Watts, Austintown Fitch; Anna Wise, Brecksville; Julia Gossett, Massillon Jackson; Reagan Smith, Tri-Valley; Carsyn Cassady, Watkins Memorial; Tareyn Born, Marysville.
Catcher: Kylie Gorsuch, Green; Emma Ody, Avon; Jordyn Wycuff, Watkins Memorial.
Infield: Abby Bode, Oak Hills; Avery Fielman, Milford; Ayla Ray, Austintown Fitch; Kirnan Bailey, Gahanna Lincoln; Aislynn Slack, Logan.
Outfield: Izzie Wilson, Olentangy Berlin.
Second Team
Pitcher: Hayley Arnold, Centerville; Avery Robinson, Green; Ella Esterby, Gahanna Lincoln; Chloe Sayre, Hilliard Bradley.
Catcher: Sidney Conti, Archbishop Hoban.
Infield: Sophia Wygast, Whitmer; Katelyn Polido, Hamilton; Niki Bode, Oak Hills; Chandler Hoskins, Miamisburg; Sienna Tepley, Walsh Jesuit; Matti Benson, Louisville; Jordan George, New Albany; Mikayla Spaulding, Chillicothe.
Outfield: Haley Glass, St. Ursula Academy; Ella Teubner, Lebanon; Sam Peterkoski, Berea-Midpark; Anna Jones, North Canton Hoover; Taylor Gerhardt, Watkins Memorial; Audrey Szollosi, Upper Arlington.
Honorable Mention
Pitcher: Meghan McClellan, Milford; Autumn Behlke, North Ridgeville; Makayla Huddleston, Stow-Monroe Falls; Reese Poston, Lancaster; Anna Wilming, Olentangy Orange; Sophie Minister, Westerville North.
Catcher: Reagan Vunak, Lebanon; Bella Jauraugui, Dublin Scioto.
Infield: Hayley Griggs, Perrysburg; Kyla Conley, Western Brown; Ryleigh Hall, Glen Oak; Mia Maddamma, North Royalton; Falon Wolford, Tri-Valley; Lauren Tompkins, Delaware Hayes.
Outfield: Matilda "Tillie" Nelson, Lima Senior; Ava Hensley, Fairfield; Annabelle Geiser, Mason; Kaleigh Urbanowicz, Brecksville Kristen Kelley, Amherst Steele.
Division II
First Team
Pitcher: Thea Staten, Bryan; Zoey Burns, Greenville; Camrynn Linneman, Taylor; Malena Toth, Canfield; McKennah Metzger, Aurora; Sofia Nase, Marlington; Mia Rose, Indian Valley; Julianna King, Steubenville; Renae Cunningham, Heath.
Catcher: Brenna Fyffe, Kenton Ridge.
Infield: Cameron Kaufman, Sandusky Perkins; Emma Jackson, Marlington; Taylor Warehime, Granville; Cara Cooper, Circleville; Cora Hall, Sheridan.
Outfield: Karissa Smith, Clyde; Destiny Ruggiero, Akron Springfield.
Second Team
Pitcher: Maci Smythe, Bellevue; Kylie Ropp, Kenton Ridge; Stevie Asher, Highland; Lanie Wooten, River Valley; Camryn Spruell, Hillsboro; Sadie Binkley, Logan Elm.
Catcher: Olivia Schulz, Madison; Jillian Morr, Lexington; Lola Thomas, Harvey; Lexi Gray, Tallmadge.
Infield: Sydney Doyle, Clinton Massie; Sammy Gingras, Copley; Megan Schmidt, Field; Hannah Bendle, John Glenn; Addie Martin, Dover.
Outfield: Kirsten Wright, Kenton Ridge; Kate Kujawski, St. Vincent-St. Mary.
Honorable Mention
Pitcher: Halle Klaiber, Badin; Marissa Pine, Graham.
Catcher: Elena Oliver, Lima Bath; Abby Gray, Cloverleaf; Gracee Hudnall, Tri-Valley; Maggie McCoy, Jonathan Alder.
Infield: Ayvah Cullen, Defiance; Jaycee Bailey, Goshen; Shea Malone, West Geauga; Savannah Dixon, Elyria Catholic; Malayni Clemens, Morgan; Emily Travis, Granville; Olivia Banks, Athens.
Outfield: Makenzie Martinez, Port Clinton; Hailey Freedy, Canfield; Sophie Retton, Aurora; Alexis Book, Unioto.